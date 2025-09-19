Borderlands 4 : Le Marché Noir de Maurice, comment ça marche ?

Le Marché Noir de Maurice peut être particulièrement utile aux joueurs de Borderlands 4. Retrouvez les informations sur comment le débloquer et ses utilisés.
Qu'est-ce que le Marché Noir de Maurice dans Borderlands 4 ?
Le Marché Noir de Maurice est un vendeur spécial
qui propose uniquement des armes et objets de qualité Légendaire
. Contrairement aux marchands habituels de Borderlands 4
, Maurice ne possède pas de boutique fixe. Ses marchandises sont accessibles via un distributeur automatique caché, qui change de position chaque semaine. Pour les habitués de Destiny, c'est l'équivalent de Xûr, un marchand rare, mystérieux, et très recherché par les Chasseurs de l'Arche.
Comment débloquer le Marché Noir de Maurice ?
Vous ne pourrez pas accéder immédiatement aux services de Maurice dans Borderlands 4. Il faudra pour cela valider quelques étapes obligatoires :
- Terminez la campagne principale de Borderlands 4.
- Débloquez le mode Ultimate Vault Hunter.
- Acceptez la quête « Ultimate Vault Hunter : la prime de Maurice », qui vous explique le fonctionnement du Marché Noir.
- Achetez au moins une arme légendaire dans son distributeur pour valider la quête.
Une fois cette étape franchie, Maurice pourra apparaître chaque semaine sur la planète Kairos
, mais attention, son emplacement ne sera jamais marqué directement sur la carte.
Quand et où trouver Maurice chaque semaine ?
Le distributeur de Maurice change de position chaque vendredi à 7h00 (heure française)
. Pour le trouver :
- Son distributeur reste invisible jusqu'à ce que vous soyez à quelques mètres de lui.
- Surveillez la boussole de votre HUD, une icône spéciale de Maurice s'affichera avant même de voir physiquement la machine.
Premier emplacement connu du Marché Noir de Maurice
Dès la première semaine (12 au 19 septembre), Maurice a été aperçu à :
- Plungeford, dans la zone Côté efflanquée, au sud des Fadelands.
- Le distributeur est installé sur un balcon donnant sur la petite ville.
De nouveaux emplacements devraient être révélés chaque semaine. Les joueurs partagent généralement ses positions sur les forums et réseaux sociaux dédiés à Borderlands. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'emplacement actuel du Marché Noir de Maurice dans Borderlands 4
.
Pourquoi chercher le Marché Noir de Maurice ?
Le grand intérêt de ce marchand est simple :
- Armes légendaires garanties sans dépendre du loot aléatoire.
- Une rotation hebdomadaire qui permet de compléter votre collection.
- Un défi de recherche, qui ajoute une dimension de chasse au trésor à l'expérience de jeu.
Le Marché Noir de Maurice
est une fonctionnalité incontournable de Borderlands 4
. Il vous permet d'obtenir des armes légendaires uniques en échange de quelques efforts d'exploration chaque semaine. Prenez donc l'habitude de vérifier son emplacement tous les vendredis, et gardez un œil sur votre boussole pour ne jamais passer à côté de ce mystérieux vendeur.
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