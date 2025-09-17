Borderlands 4 : Les joueurs demandent un gros changement pour les World Boss

Malgré un lancement solide, Borderlands 4 agace une partie de sa communauté avec un problème récurrent autour des World Boss qui disparaissent trop facilement en plein combat.
Le nouvel opus de Gearbox, Borderlands 4
, séduit par son monde ouvert riche en activités et ses affrontements spectaculaires. Mais les joueurs ont mis en lumière un défaut majeur lié aux World Boss
, ces ennemis rares et puissants censés offrir des récompenses précieuses. Leur disparition soudaine frustre de plus en plus la communauté et la communauté demande à Gearbox de corriger ce souci.
Un système de combat trop fragile
Les World Boss apparaissent via une faille
qui se transforme en dôme au moment de l'affrontement. Le principe est simple : le joueur est enfermé dans l'arène jusqu'à la victoire, ou la mort. Mais la mécanique montre vite ses limites.
De nombreux témoignages pointent un défaut majeur étant donné qu'il suffit de s'éloigner légèrement du dôme pour que le boss disparaisse
, mettant fin instantanément au combat et à toute chance d'obtenir du butin légendaire, et ce, même si ledit boss était sur le point de tomber.
Un clip qui illustre le problème
Sur Reddit, un joueur nommé full-mind76
a partagé une séquence où, après avoir presque vaincu un boss mondial, il recule pour esquiver une attaque. Le jeu considère alors qu'il sort du dôme et le boss disparaît tout simplement, sans laisser de butin donc.
Please add a 5 second timer before world bosses despawn if you leave their dome
byu/full-mind76 inBorderlands4
Le post a rapidement pris de l'ampleur, d'autres joueurs confirmant avoir vécu la même situation. Beaucoup réclament un système d'avertissement
ou un compte à rebours de cinq secondes
avant que le boss ne disparaisse, pour avertir le joueur qu'il quitte la zone de combat, comme c'est souvent le cas dans les situations similaires sur d'autres jeux. Certains vont plus loin, suggérant que le dôme devienne une barrière solide,
obligeant les joueurs à gagner ou à mourir dans l'arène, ce qui aurait plus de sens pour un tel affrontement.
Des critiques qui dépassent le gameplay
Si le problème des World Boss fait réagir, ce n'est pas le seul point noir du lancement. Plusieurs bugs majeurs ont été relevés, dont un glitch supprimant les points de compétence ou encore un build capable d'infliger des dégâts infinis avec la Vex la sirène
. En parallèle, Randy Pitchford
, PDG de Gearbox, s'est attiré de nouvelles critiques avec de nouvelles déclarations polémiques
.
Cela n'aidera pas à Borderlands à remonter la pente, lui qui souffre toujours d'une évaluation « moyenne » sur Steam, principalement à cause de son optimisation. Quoi qu'il en soit, Borderlands 4
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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