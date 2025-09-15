Borderlands 4 : Randy Pitchford signe encore une déclaration clivante, et s'attire les critiques
Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2025 à 18h07
le 15 septembre 2025 à 18h07
Malgré de bonnes critiques à sa sortie, Borderlands 4 est mal noté sur Steam en raison de problèmes d'optimisation. Randy Pitchford, PDG de Gearbox, a réagi avec un ton sarcastique qui enflamme encore davantage la communauté.
Annoncé comme le retour en force de la saga, Borderlands 4 devait marquer un tournant pour la licence. Pourtant, à peine lancé, le looter-shooter de Gearbox est pointé du doigt par sa communauté. Sur Steam, le jeu affiche actuellement une évaluation moyenne avec seulement 67 % d'avis positifs (sur 388), la plupart des critiques mentionnant de sérieux problèmes d'optimisation.
Malgré les efforts des développeurs qui ont rapidement publié une mise à jour corrective, les joueurs dénoncent des baisses de framerate et une mauvaise optimisation générale. Un commentaire sur Steam résume la frustration ambiante :
La tension a atteint son paroxysme lorsque Randy Pitchford a répondu à un joueur critiquant le recours à l'upscaling par IA :
Si de nouveaux correctifs sont attendus dans les prochaines semaines, l'état actuel du jeu pousse de nombreux joueurs à recommander d'attendre avant de se lancer. Entre l'image écornée par le film Borderlands et cette polémique, Gearbox doit désormais regagner la confiance de sa communauté. Et ce, malgré un jeu qui a de grandes qualités et nous fait passer un excellent moment.
Un lancement entaché par les performances
Malgré les efforts des développeurs qui ont rapidement publié une mise à jour corrective, les joueurs dénoncent des baisses de framerate et une mauvaise optimisation générale. Un commentaire sur Steam résume la frustration ambiante :
J'adore le fait que les jeux modernes ne se donnent plus la peine d'être optimisés, et qu'ils veulent quand même 70 $.Ces critiques sont assez nombreuses et interviennent alors que Gearbox comptait faire oublier la réception mitigée de Borderlands 3 malgré les très belles ventes et le succès en demi-teinte du spin-off Tiny Tina's Wonderlands.
Randy Pitchford provoque avec une déclaration controverséeFace à la polémique, Randy Pitchford a publié une série de messages sur X (anciennement Twitter), toujours avec son ton bien à lui. Le PDG de Gearbox a justifié les problèmes rencontrés en évoquant l'incompatibilité avec certains PC trop anciens.
Borderlands 4 est un jeu haut de gamme conçu pour les joueurs haut de gamme. Tout comme Borderlands 4 ne peut pas fonctionner sur une PlayStation 4, il ne peut pas fonctionner sur un matériel PC trop ancien.Cette sortie, perçue comme méprisante, rappelle l'une de ses nombreuses déclarations controversées où il avait affirmé que « les vrais fans trouveront un moyen de payer le prix demandé ».
La tension a atteint son paroxysme lorsque Randy Pitchford a répondu à un joueur critiquant le recours à l'upscaling par IA :
Créez votre propre moteur et montrez-nous comment vous vous y prenez, s'il vous plaît. Nous serons vos clients lorsque vous aurez réussi.
Il a ensuite ironisé sur la compétence des développeurs de moteurs graphiques et des partenaires technologiques, renforçant l'impression d'un mépris de la communauté.
Code your own engine and show us how it's done, please. We will be your customer when you pull it off. The people doing it now are clearly dumb and don't know what they're doing and all the support and recommendations and code and architecture from the world's greatest hardware…— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2025
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Si de nouveaux correctifs sont attendus dans les prochaines semaines, l'état actuel du jeu pousse de nombreux joueurs à recommander d'attendre avant de se lancer. Entre l'image écornée par le film Borderlands et cette polémique, Gearbox doit désormais regagner la confiance de sa communauté. Et ce, malgré un jeu qui a de grandes qualités et nous fait passer un excellent moment.
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