Borderlands 4 : Randy Pitchford signe encore une déclaration clivante, et s'attire les critiques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2025 à 18h07
Malgré de bonnes critiques à sa sortie, Borderlands 4 est mal noté sur Steam en raison de problèmes d'optimisation. Randy Pitchford, PDG de Gearbox, a réagi avec un ton sarcastique qui enflamme encore davantage la communauté.
Borderlands 4 : Randy Pitchford signe encore une déclaration clivante, et s'attire les critiques
Annoncé comme le retour en force de la saga, Borderlands 4 devait marquer un tournant pour la licence. Pourtant, à peine lancé, le looter-shooter de Gearbox est pointé du doigt par sa communauté. Sur Steam, le jeu affiche actuellement une évaluation moyenne avec seulement 67 % d'avis positifs (sur 388), la plupart des critiques mentionnant de sérieux problèmes d'optimisation.

Un lancement entaché par les performances

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Malgré les efforts des développeurs qui ont rapidement publié une mise à jour corrective, les joueurs dénoncent des baisses de framerate et une mauvaise optimisation générale. Un commentaire sur Steam résume la frustration ambiante :
J'adore le fait que les jeux modernes ne se donnent plus la peine d'être optimisés, et qu'ils veulent quand même 70 $.
Ces critiques sont assez nombreuses et interviennent alors que Gearbox comptait faire oublier la réception mitigée de Borderlands 3 malgré les très belles ventes et le succès en demi-teinte du spin-off Tiny Tina's Wonderlands.

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Randy Pitchford provoque avec une déclaration controversée

Face à la polémique, Randy Pitchford a publié une série de messages sur X (anciennement Twitter), toujours avec son ton bien à lui. Le PDG de Gearbox a justifié les problèmes rencontrés en évoquant l'incompatibilité avec certains PC trop anciens.
Borderlands 4 est un jeu haut de gamme conçu pour les joueurs haut de gamme. Tout comme Borderlands 4 ne peut pas fonctionner sur une PlayStation 4, il ne peut pas fonctionner sur un matériel PC trop ancien.
Cette sortie, perçue comme méprisante, rappelle l'une de ses nombreuses déclarations controversées où il avait affirmé que « les vrais fans trouveront un moyen de payer le prix demandé ».

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La tension a atteint son paroxysme lorsque Randy Pitchford a répondu à un joueur critiquant le recours à l'upscaling par IA :
Créez votre propre moteur et montrez-nous comment vous vous y prenez, s'il vous plaît. Nous serons vos clients lorsque vous aurez réussi.
Il a ensuite ironisé sur la compétence des développeurs de moteurs graphiques et des partenaires technologiques, renforçant l'impression d'un mépris de la communauté.

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