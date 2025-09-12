Borderlands 4 : Les jetons d'optimisation de stockage, comment en récupérer facilement ?

Les jetons d'optimisation de stockage sont une monnaie phare de Borderlands 4. Nous vous expliquons comment en récupérer facilement pour optimiser diverses facettes.
Au fil de votre aventure, dans Borderlands 4
, vous obtiendrez de nombreuses ressources dont des jetons d'optimisation de stockage
, qui servent, comme l'indique leur nom, à optimiser votre inventaire. Ils pourront servir à augmenter la taille de votre sac à dos, du stockage des munitions ou encore du butin perdu. Mais s'il est facile de les utiliser, il l'est moins d'en trouver.
Où trouver des jetons d'optimisation de stockage dans Borderlands 4 ?
Ces jetons d'optimisation de stockage
peuvent s'obtenir de différentes manières. Le plus simple est d'explorer le monde, participer à des quêtes annexes et surtout essayer de rechercher tous les collectors, qui vous récompensent avec ces jetons de stockage.
Voici quelques moyens de récupérer des jetons d'optimisation de stockage dans Borderlands 4
:
- Trouver un symbole de l'Arche
- Les refuges et Silos
- Capturer un haut-parleur de propagande
- Les bunkers de l'Ordre
- Les sites de forage
- Les capsules perdues
Si certaines actions ne demandent pas grand-chose à faire, une simple interaction suffit, d'autres en revanche vous demanderont de faire preuve de combattivité, en éliminant des ennemis parfois coriaces. C'est le cas pour les haut-parleurs de propagande, mais le jeu en vaut la chandelle.
En général, vous gagnerez entre 10 et 20 jetons d'optimisation de stockage
via ces activités, mais cela peut monter avec les bunkers par exemple (40) ou les mines (40 également). Si vous explorez le monde de Borderlands 4, vous n'aurez donc aucun mal à récupérer facilement ces jetons pour augmenter votre inventaire
.
À quoi servent ces jetons de stockage ?
D'ailleurs, voici tout ce que vous allez pouvoir améliorer, pour vous faciliter la vie :
- Le stockage des munitions d'armes
- Le sac à dos
- La banque
- Le butin perdu
Pour rappel, Borderlands 4
est sorti le 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. N'hésitez pas à consulter nos articles et nos guides pour vous aider dans votre progression, si vous rencontrez quelques difficultés.
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