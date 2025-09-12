Borderlands 4 : Comment augmenter la taille de son inventaire ?

En début de partie, l'inventaire est assez réduit dans Borderlands 4. Nous vous expliquons comment faire pour l'augmenter et ainsi transporter plus d'objets et d'armes.
L'un des principes clés de Borderlands est de récupérer du loot. Mais en ramassant toutes les armes, grenades et les autres objets en chemin, nous nous retrouvons très vite avec un sac à dos rempli, sans pouvoir ramasser d'objets supplémentaires. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à vendre sa camelote, mais aussi à augmenter la taille de son inventaire dans Borderlands 4
.
Augmenter la taille de l'inventaire dans Borderlands 4
Fort heureusement, il est possible d'augmenter son inventaire par le biais du menu « Stockage »
. Celui-ci permet, grâce à une monnaie obtenue de différente manière, d'augmenter les capacités de stockages de plusieurs éléments majeurs
:
- Les munitions d'armes (plus de munitions = moins de risque d'être à court, même si le jeu n'est pas avare de ce côté)
- Le sac à dos
- La banque
- Le butin perdu
Comme vous l'aurez compris, c'est le sac à dos qui nous intéresse ici.
Augmenter la taille du sac à dos
Pour cela, il suffit donc de cliquer sur le sac à dos, et de dépenser la somme indiquée pour ajouter X emplacements. Vous pourrez très vite avoir un sac à dos plus grand et pouvoir ramasser bien plus d'objets, puisque vous serez assez limité lors des premières heures de jeu.
Naturellement, plus vous achèterez d'amélioration, plus elles seront coûteuses en jetons d'optimisation de stockage, c'est pourquoi il faut répartir son investissement en début de partie. Outre la taille du sac à dos, nous vous conseillons d'investir dans le butin perdu.
Pourquoi le butin perdu ?
Augmenter la taille du butin perdu
permet de récupérer plus d'objets que vous auriez pu oublier, ou que vous avez laissé de côté, dans un avant-poste. Libre à vous ensuite de le jeter, ou de le vendre. Mais cela augmente de fait votre espace de stockage
.
Où trouver des jetons d'optimisation de stockage ?
Ces jetons se trouvent assez facilement. Vous en aurez à terminant des missions secondaires, en ouvrant des coffres et capsules, ou en trouvant les symboles de l'Arche aux quatre coins de Kairos. Vous retrouverez plus d'informations sur comment avoir des jetons d'optimisation de stockage dans Borderlands 4 dans cet article
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