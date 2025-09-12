Borderlands 4 : L'absence de ces options fait grincer des dents

Malheureusement, Borderlands 4 ne propose pas deux options spécifiques, ce qui déçoit fortement les joueurs.

Deux options appréciées manquent à l'appel sur Borderlands 4

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Borderlands 4 est victime de différents problèmes sur PC

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,79 € au lieu de 80 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Lancé le 12 septembre dernier,, qui connaît un très bon démarrage, ne cesse de décevoir les joueurs et les joueuses : après avoir constaté que le titre de Gearbox Software souffre de problèmes de performance et d'optimisation,En effet, très peu de temps après le lancement du nouvel opus Borderlands, les joueurs et les joueuses, notamment évoluant sur PS5 et Xbox Series, ont précisé, via Reddit, queCes deux éléments sont généralement très appréciés par la communauté. D'autant plus que le flou cinétique pose, parfois, de gros problèmes aux joueurs et aux joueuses, qui souffrent alors de maux de tête, de douleurs aux yeux ou encore de nausée. D'ailleurs, cela, en plus de d'autres soucis, a notamment mené certaines personnes a demander un remboursement.Il se peut que Gearbox Software corrige cela, à l'avenir. Ubisoft l'a notamment fait par le passé pour Assassin's Creed Mirage, qui ne proposait pas d'option permettant de supprimer l'aberration chromatique. C'est en tout cas tout ce que l'on espère pour les personnes désirant profiter convenablement deEn plus de ces deux éléments manquants, de nombreuses personnes au sein de la communauté ont remonté différents problèmes de performance et d'optimisation sur la version PC de. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses ont fait part de leur mécontentement à ce sujet en partageant une évaluation négative sur la page Steam du titre.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 débarque le 3 octobre 2025. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :