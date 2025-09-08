Borderlands 4 : « Il faut des attentes réalistes », Randy Pitchford prévient les joueurs sur PC plus anciens

Alors que Borderlands 4 sort cette semaine, Randy Pitchford rappelle que les joueurs sur les machines moins puissantes ou anciennes ne doivent pas espérer des miracles. Malgré un patch day one important, le patron de Gearbox souligne que ce AAA ambitieux ne tournera pas de façon fluide sur du matériel dépassé.
À quelques jours du lancement de Borderlands 4
(sauf sur Nintendo Switch 2, où la sortie est décalée), Gearbox cherche à gérer les attentes. Dans une série de publications sur X
, Randy Pitchford a expliqué que le nouveau looter shooter offre un monde ouvert plus vaste et fluide que jamais
, mais que cela a un prix côté performances.
Un jeu exigeant par nature
Bien que la série ait toujours ait relativement abordable, avec des graphismes de qualité, le réalisateur de la saga, aussi connu pour ses propos clivants, Randy Pitchford prévient qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Borderlands 4 tourne sur toutes les machines
.
L'attente sur une machine en dessous des recommandations minimum doit être que le jeu est injouable. […] C'est un monde énorme et sans coupures, et comme toujours depuis les débuts du PC gaming, le vieux matériel ne garantit pas une expérience fluide sur les AAA récents.
Il rappelle également que les disques durs mécaniques (HDD) peuvent provoquer des saccades par rapport aux SSD, lesquels sont vivement recommandés pour Borderlands 4.
Des tests encourageants sur la configuration minimum
Malgré ce discours prudent, Gearbox se veut rassurant. Les tests menés par l'équipe d'ingénierie et l'assurance qualité de 2K indiquent que la configuration minimale recommandée permet d'atteindre une moyenne de 60 FPS en réglages moyens
. Randy Pitchford ajoute toutefois que « chaque configuration PC est différente
» et que les résultats peuvent varier. Ainsi, mieux vaut respecter les recommandations, voire être au-dessus pour s'assurer de pouvoir profiter du jeu. Si vous ne les atteignez pas, Borderlands 4 risque de ne pas très bien tourner.
Un patch day-one conséquent
Le patron de Gearbox confirme qu'un patch de lancement est prévu et qu'il apporte « beaucoup d'améliorations et d'optimisations
», mais il avertit qu'il ne faut pas en attendre l'impossible : « Je veux simplement que tout le monde ait des attentes réalistes concernant les performances. Les PC modernes haut de gamme offriront forcément une meilleure expérience.
»
Il précise aussi avoir demandé la création d'assets visuels permettant aux joueurs de comparer les performances selon différents types de configurations et de réglages. En conclusion, il affirme que l'équipe est confiante dans l'optimisation du jeu pour la sortie.
Nous sommes confiants dans les performances et l'optimisation de Borderlands 4, surtout vu ce que le moteur accomplit en coulisses.
Avec ses déclarations, Borderlands 4 n'a pas intérêt de proposer une optimisation bancale
, au risque de voir la communauté monter au créneau, encore une fois. Rendez-vous le 12 septembre, sur PC, PS5 et Xbox Series pour pouvoir constater tout cela. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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