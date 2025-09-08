Borderlands 4 : « Il faut des attentes réalistes », Randy Pitchford prévient les joueurs sur PC plus anciens



le 08 septembre 2025 à 16h59 Publié par Corentin Rimbert le 08 septembre 2025 à 16h59

Alors que Borderlands 4 sort cette semaine, Randy Pitchford rappelle que les joueurs sur les machines moins puissantes ou anciennes ne doivent pas espérer des miracles. Malgré un patch day one important, le patron de Gearbox souligne que ce AAA ambitieux ne tournera pas de façon fluide sur du matériel dépassé.