Borderlands 4 : Excellente nouvelle pour les joueurs qui l'attendent

Gearbox Software a, récemment, fait une annonce qui va ravir toutes celles et ceux qui sont impatients de plonger dans Borderlands 4.
Après plusieurs années sans nouvel opus, la franchise Borderlands est sur le point d'accueillir une nouvelle entrée, soit Borderlands 4
. Prévu pour la rentrée 2025, Gearbox Software a indiqué que Borderlands 4 arrivera en temps et en heure, étant donné qu'il est passé gold
.
Borderlands 4 passe gold
C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Gearbox Software a annoncé la bonne nouvelle : Borderlands 4 est passé gold
. Cela signifie, comme vous le savez probablement déjà, que le titre est prêt à être gravé sur les disques des versions physiques et ne devrait, de ce fait, subir aucun report
.
Les développeurs se concentrent, très probablement, maintenant sur un patch day one, qui devrait corriger divers problèmes et apporter des améliorations/optimisations. Dans tous les cas, Borderlands 4
se rendra bel et bien disponible au mois de septembre 2025.
Un opus multijoueur qui s'annonce explosif
Comme les précédents opus de la franchise Borderlands, Borderlands 4
disposera, pour rappel, d'une dimension multijoueur et proposera, ainsi, de la coopération en ligne. Les joueurs et les joueuses auront le choix entre quatre Chasseurs de l'Arche : Vex la Sirène, Rafa l'Exosoldat, Harlowe le Gravitar et Amon le Forgeknight. Cette fois-ci, l'aventure se déroulera sur une toute nouvelle planète, soit Kairos, qui est dirigée par le tyran nommé Gardien du Temps, en charge d'une armée.
Des visages familiers seront également de la partie, dont le très célèbre Claptrap, qui est aux commandes de la faction « Crimson Resistance ». Les Rippers, fidèles à leur reine Callis, seront aussi présents sur ladite planète.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4
débarque le 12 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre se rendra, quant à elle, disponible le 3 octobre prochain mais n'offrira pas 60 FPS.
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