Borderlands 4 : Excellente nouvelle pour les joueurs qui l'attendent

Gearbox Software a, récemment, fait une annonce qui va ravir toutes celles et ceux qui sont impatients de plonger dans Borderlands 4.

Borderlands 4 passe gold

We are GOLD, baby!!! 🔥📀🔥



Sep. 12... we're coming for you! pic.twitter.com/IGgkn0G8w7 — Borderlands (@Borderlands) July 24, 2025

Un opus multijoueur qui s'annonce explosif

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Après plusieurs années sans nouvel opus, la franchise Borderlands est sur le point d'accueillir une nouvelle entrée, soit. Prévu pour la rentrée 2025,C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Gearbox Software a annoncé la bonne nouvelle :. Cela signifie, comme vous le savez probablement déjà, queLes développeurs se concentrent, très probablement, maintenant sur un patch day one, qui devrait corriger divers problèmes et apporter des améliorations/optimisations. Dans tous les cas,se rendra bel et bien disponible au mois de septembre 2025.Comme les précédents opus de la franchise Borderlands,disposera, pour rappel, d'une dimension multijoueur et proposera, ainsi, de la coopération en ligne. Les joueurs et les joueuses auront le choix entre quatre Chasseurs de l'Arche : Vex la Sirène, Rafa l'Exosoldat, Harlowe le Gravitar et Amon le Forgeknight. Cette fois-ci, l'aventure se déroulera sur une toute nouvelle planète, soit Kairos, qui est dirigée par le tyran nommé Gardien du Temps, en charge d'une armée.Des visages familiers seront également de la partie, dont le très célèbre Claptrap, qui est aux commandes de la faction « Crimson Resistance ». Les Rippers, fidèles à leur reine Callis, seront aussi présents sur ladite planète.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 12 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre se rendra, quant à elle, disponible le 3 octobre prochain mais n'offrira pas 60 FPS.