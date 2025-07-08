Borderlands 4 va modifier ce détail du troisième opus, mais cela divise déjà les joueurs

Dans les jeux Borderlands, les points de compétence sont un élément primordial. Mais Borderlands 4 compte imposer une nouvelle contrainte aux joueurs, qui se montrent septiques face à ce changement.
Les points de compétence
sont une composante majeure du gameplay de Borderlands. Si le premier est généralement gagné entre le niveau 2 et le niveau 5, les joueurs en débloquent au fil de leur progression pour débloquer des actions ou pour améliorer celles existantes.
En fonction des jeux et des DLC, il était possible d'en obtenir entre 69 et 80 dans les trois premiers jeux de la franchise. Mais lors d'un entretien, le directeur créatif Graeme Timmins a annoncé un choix qui divise pour les points de compétences de Borderlands 4
.
Moins de points de compétences dans Borderlands 4
Il a déclaré que les joueurs possèderont moins de points de compétences à utiliser dans Borderlands 4
. Si ce choix surprend, les développeurs ont opté pour cette option à cause d'un défaut majeur du troisième jeu. Graeme Timmins rappelle que dans ce dernier, « nous avons fini à 72 points de compétence… Vous perdez en diversité de construction lorsque vous ajoutez trop de points de compétence. Tous les joueurs vivent alors la même expérience parce qu'ils ont tous débloqué les mêmes compétences
».
Afin d'amener un peu plus de diversité sans rendre les combats de fin trop simples
pour certains joueurs, le nombre de points de compétence est donc revu à la baisse. Il précise que « Nous avons pris des décisions réfléchies avec notre arbre de compétences d'action, en pensant à ce qui se passera avec les événements survenant en fin de jeu
». Mais la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir les admirateurs de la saga.
Des avis mitigés sur cet élément pourtant capital
Sur les réseaux sociaux, les avis sur la question sont tranchés. Pour Joltzdude139
, YouTubeur spécialisé dans la saga Borderlands, cette restriction est bienvenue. Il répond que ces points de compétence « auront une plus grande importance et vous obligeront à réfléchir davantage à la construction de votre personnage »
.
Mais sur Reddit, un autre son de cloche résonne. Plusieurs utilisateurs ont commenté que cela permettra de devenir surpuissant plus facilement et d'autres pensent que le total de points de compétence sera limité à « 50, c'est trop peu, mais je pense qu'il faudra voir
».
Some observations based on the two Vex skill trees we've seen so far.
byu/Tgee913 inBorderlands4
Pour rappel, Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025
sur PC, PS5 et Xbox Series.
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