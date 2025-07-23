Borderlands 4 arrive sur Nintendo Switch 2 et vous n'aurez pas à patienter longtemps pour en profiter

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juillet 2025 à 14h50
C'est une surprise qui devrait ravir les possesseurs de Nintendo Switch 2. Gearbox a annoncé la sortie de Borderlands 4 sur la nouvelle console de Nintendo ainsi qu'une date pour ce lancement explosif.
Borderlands 4 arrive sur Nintendo Switch 2 et vous n'aurez pas à patienter longtemps pour en profiter
Quand Borderlands 4 a été annoncé, il a été précisé que le titre sera proposé sur PC, sur PlayStation 5 et sur consoles Xbox Series. Mais le 22 juillet 2025, une nouvelle console a rejoint cette liste. En effet, Randy Pitchford (le directeur de Gearbox) a confirmé dans un message vidéo partagé sur X/Twitter que le quatrième opus de la saga allait débarquer dans le catalogue de la Nintendo Switch 2. D'ailleurs, l'attente sera de courte durée pour les joueurs intéressés.

La version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 disponible quelques semaines après le lancement global

Pour rappel, Borderlands 4 fera ses débuts sur consoles et PC le 12 septembre 2025. Quant aux joueurs Nintendo Switch 2, ils devront patienter un peu plus. En effet, Randy Pitchford a annoncé que le titre avait besoin d'un peu plus de temps de développement pour prêt à arriver dans les mains des joueurs. Il sera donc disponible en version physique (via une carte clé) et dématérialisée à partir du 3 octobre 2025


L'absence de réelle cartouche contenant l'ensemble des données de jeu risque de décevoir certains joueurs. Mais le directeur de Gearbox a profité de ce message pour donner quelques précisions supplémentaires sur les caractéristiques de Borderlands 4 Nintendo Switch 2 Edition. Or, l'une d'elle concerne les performances du titre qui ne pourront pas rivaliser avec celles des versions PS5, Xbox Series et PC.

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Une version qui ne profitera pas des mêmes performances que ses aînées

Contrairement aux autres versions proposées, Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 ne tournera pas à 60 FPS. Malgré les efforts des développeurs, le titre proposera des performances « principalement autour de 30 images par seconde avec quelques baisses lors de moments intenses, de combats intenses ou si vous jouez en multijoueur en mode portable, etc.»

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Le framerate et l'absence de réelle version physique pourraient donc avoir une influence sur le succès de cette version Nintendo Switch 2. Cependant, elle pourra permettre à un nouveau public de découvrir les histoires improbables, le style visuel emblématiques et les combats complètement déjantés de Borderlands. Mais cela va-t-il suffire pour conquérir le public ?Réponse cet automne !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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