Borderlands 4 a sa bière officielle

Pour célébrer la sortie de Borderlands 4, 2K s'associe à New Belgium pour une Voodoo Ranger x Borderlands 4 IPA en édition limitée, pour une nouvelle belle performance marketing.
Borderlands n'a jamais fait dans la dentelle, et son marketing non plus. Pour accompagner la sortie du jeu le 12 septembre, l'éditeur 2K s'aligne avec New Belgium Brewing pour offrir une bière aux joueurs
, avant une longue session de jeu. Au menu, une IPA Voodoo Ranger
en pack de six, mascotte squelette habillée aux couleurs de Pandore, et des bonus en jeu à la clé.
Une IPA aux couleurs de Borderlands
La bière choisie est une Voodoo Ranger IPA
, déclinée en pack de six canettes illustrées par la mascotte squelette emblématique de la marque, cette fois habillée dans l'univers de Borderlands. L'opération se veut limitée et s'inscrit dans la ligne décalée propre à la licence.
De plus, petite cerise sur le gâteau pour encourager les joueurs à en acheter, chaque pack de Voodoo Ranger x Borderlands 4 IPA
inclut une chance de récupérer un code du jeu.
Il sera également possible de mettre la main sur un code offrant des Clés dorés
, la monnaie bien connue des fans permettant d'ouvrir des coffres renfermant le butin le plus rare. Ces bonus offrent un intérêt supplémentaire aux amateurs de la licence qui souhaiteraient se procurer cette édition spéciale. Tout cela est disponible directement sur le site de Voodoo Ranger
.
Rappelons que la sortie de Borderlands 4 est prévue pour ce 12 septembre
(le 11 sur PC). Notre test est déjà disponible
, et l'expérience promet de séduire les joueurs.
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