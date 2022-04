Bloodhunt : Tier List des personnages (Archétypes) (Avril 2022)

Tier List des meilleurs archétypes de Bloodhunt

Disponible depuis ce mois d'avril 2022 sur PC et PS5, après un passage en accès anticipé sur PC en fin d'année 2021,est un battle royale développé par Sharkmob. À travers ce titre, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner des vampires, de différents clans, et à s'affronter en équipe, sur plusieurs cartes de jeu. L'objectif principal étant, comme le genre l'indique, d'être la dernière équipe en vie afin de remporter la victoire.propose un roster varié d'archétypes, c'est-à-dire de vampires, à sélectionner avant le début d'une partie. Afin d'être les derniers survivants, il est alors impératif de composer une équipe complémentaire et performante. Certains sont évidemment bien meilleurs que d'autres, bien que cela puisse varier selon la façon dont chacun joue. De ce fait, nous vous proposons ci-dessousCe classement est proposé en fonction de plusieurs paramètres : les pouvoirs de chacun des archétypes, leur utilité en jeu, notre expérience personnelle ainsi que le niveau de difficulté concernant la prise en main de ces personnages. Notez donc que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Par ailleurs, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par les développeurs, avec les diverses mises à jour et potentiels nouveaux personnages,soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.Pour rappel, Bloodhunt . Le soft embarque la fonctionnalité du cross-play et permet ainsi aux joueurs et joueuses de se retrouver, en tant qu'alliés ou ennemis, malgré leur plateforme de jeu.L'article sera mis à jour au fil du temps, si besoin.