Bloodhunt : Brute, présentations et pouvoirs

Qui est Brute ?

Défenseur de première ligne



La brute défend ses alliés et maintient les ennemis à distance.



Comme beaucoup de Brujahs, la brute pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Elle est suffisamment agressive pour initier un combat avec n'importe qui, et suffisamment confiante pour le mener à son terme.

Clan : Brujah

Rôle en combat : Attaques soutenues

Style : Brutal, armes et attaques directes

Motivation : Des rebelles défendant une cause

Caractère : Passionné, libertaire et agressif

Les pouvoirs de Brute

Coup de poing à onde de choc Pouvoir d'archétype Génère une onde de choc capable de dévier les balles.

Courage Véritable Pouvoir passif La Brute recharge jusqu'à la moitié de sa santé quand il ne subit pas de dégâts.

Saut en Flèche Pouvoir de clan Effectuez un puissant saut vers l'avant.

Le studio de développement Sharkmob s'est, lui aussi, plié à la tendance des battle royale. En effet, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet), est une adaptation de la licence Vampire: The Masquerade, pour le genre battle royale. Le soft est à la fois disponible sur PS5 et sur PC. Nous rappelons que Bloodhunt est également free-to-play et qu'il trouve son intrigue dans les rues de la Vieille ville de Prague.est doté de trois pouvoirs distincts : Coup de poing à onde de choc, Courage Véritable et Saut en Flèche. Il s'agit de son pouvoir de clan, son pouvoir passif et son pouvoir d'archétype.Comme son rôle de combat l'indique, soit d'attaquant,est très probablement un archétype qui conviendra aux joueurs et aux joueuses aimant aller au corps à corps. Par ailleurs, posséder un attaquant dans son équipe peut être relativement intéressant, si les autres membres choisissent des classes jouant davantage sur la distance.Pour rappel,est un titre free-to-play disponible sur PC et PS5 depuis ce 27 avril 2022. Le soft embarque la fonctionnalité du cross-play et permet ainsi aux joueurs et joueuses de se retrouver, en tant qu'alliés ou ennemis, malgré leur plateforme de jeu. Vous pouvez retrouver notre tier list des meilleurs archétypes de Bloodhunt , pour vous aider à choisir votre personnage.