C'est la fin pour Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, qui va fermer ses portes

Après trois années d'existence, Sharkmob annonce la fin de son battle royale vampirique. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt fermera ses serveurs l'année prochaine, marquant la fin d'un projet audacieux.
Sorti en 2021 pour un court accès anticipé, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
était revenu sur le devant de la scène en avril 2022 et avait su séduire les fans du World of Darkness avec son univers nocturne et son gameplay nerveux mêlant parkour et combats vampiriques. Sans surprise, après des années de déclin, et la fin de son développement annoncée il y a deux ans déjà
, Sharkmob a confirmé que le jeu sera définitivement mis hors ligne le 28 avril 2026
.
Le dernier crépuscule de Bloodhunt
L'annonce a été faite par le studio suédois dans un communiqué
empreint de nostalgie. Sharkmob y remercie la communauté pour sa passion et son soutien depuis le lancement du jeu.
Durant ces quatre années, nous avons été ravis de voir votre passion et votre dévouement envers Bloodhunt. Cependant, malgré notre communauté incroyable, le nombre de joueurs actifs ne permet plus de maintenir les serveurs. Cela nous a conduits à prendre la difficile décision de mettre Bloodhunt hors ligne.
L'équipe précise que le jeu restera jouable jusqu'à la date fatidique
, le 28 avril donc, mais qu'il ne sera ensuite plus possible de le télécharger ou d'y accéder. Les achats de jetons ont déjà été désactivés, même si la boutique interne reste accessible pour dépenser les crédits restants.
Un adieu à Prague
Le studio invite les derniers joueurs à profiter des derniers mois avant que « le soleil ne se lève sur Prague
». Cette métaphore n'est pas anodine puisque les affrontements sur les toits et dans les ruelles sombres de la capitale tchèque faisaient partie de l'identité même du jeu.
Nous espérons que vos souvenirs des toits et des ruelles de Prague resteront avec vous, comme ils resteront avec nous.
À la fermeture des serveurs, toutes les données de compte seront supprimées conformément au RGPD. Le jeu sera donc totalement inaccessible sur PC et PlayStation 5.
Une fin annoncée depuis longtemps
En réalité, cette disparition n'a rien de surprenant. Dès 2023, Sharkmob avait cessé de publier de nouvelles mises à jour pour Bloodhunt, comme nous vous le disions plus haut, le jeu survivant uniquement grâce à une communauté réduite mais fidèle. Les développeurs avaient d'ailleurs indiqué à l'époque que les serveurs resteraient ouverts tant que la base de joueurs serait suffisante.
Lors de son lancement officiel en 2022, le titre avait pourtant connu un démarrage prometteur, atteignant près de 30 000 joueurs simultanés sur Steam
. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à arpenter les rues de Prague, avec moins de 1 000 joueurs connectés simultanément depuis octobre 2024, parfois même moins de 500
.
Malgré son univers inspiré de la saga culte Vampire: The Masquerade
, Bloodhunt n'a jamais réussi à s'imposer durablement face aux géants du genre comme Fortnite, Apex Legends ou PUBG. Son gameplay hybride, mêlant verticalité, pouvoirs vampiriques et combats rapprochés, offrait pourtant une approche rafraîchissante du battle royale. Le titre fermera ses portes quatre ans jour pour jour (pratiquement) après sa sortie.
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