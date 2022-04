Bloodhunt : Rôdeur, présentations et pouvoirs

Qui est Rôdeur ?

Chasseur implacable



En maîtrisant les créatures de la nature ainsi que la Bête qui est en lui, le Rôdeur profite de capacités hors pair pour traquer et révéler ses ennemis.



Comme tout prédateur qui se respecte, le rôdeur traque les ennemis affaiblis et ne leur laisse aucun répit. Puis il disparaît, attendant sa prochaine victime.

Clan : Nosferatu

Rôle en combat : Attaques très puissantes

Style : Furtif et précis

Motivation : Le savoir

Caractère : Discret, inquisiteur et vigilant

Les pouvoirs de Rôdeur

Familier Superviseur Pouvoir d'archétype Déployez des chauves-souris pour explorer une zone, dévoilant temporairement les ennemis à travers les murs.

Sens de la Bête Pouvoir passif Les ennemis gravement blessés laissent une traînée de sang qui signale leurs derniers mouvements.

Disparition Pouvoir de clan Devenez invisible et avancez à une vitesse augmentée pendant une courte durée.

Le studio de développement Sharkmob s'est, lui aussi, plié à la tendance des battle royale. En effet, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet), est une adaptation de la licence Vampire: The Masquerade, pour le genre battle royale. Le soft est à la fois disponible sur PS5 et sur PC. Nous rappelons que Bloodhunt est également free-to-play et qu'il trouve son intrigue dans les rues de la Vieille ville de Prague.est doté de trois pouvoirs distincts : Familier Superviseur, Sens de la Bête et Disparition. Il s'agit de son pouvoir de clan, son pouvoir passif et son pouvoir d'archétype.Comme les caractéristiques mentionnées ci-dessus l'indiquent,est un personnage qui peut se révéler des plus redoutables, s'il est bien maîtrisé par les joueurs l'ayant sélectionné. L'avoir dans une équipe semble être une bonne chose, surtout si les alliés choisissent des classes au corps-corps et à distance en complément.Pour rappel,est un titre free-to-play disponible sur PC et PS5 depuis ce 27 avril 2022. Le soft embarque la fonctionnalité du cross-play et permet ainsi aux joueurs et joueuses de se retrouver, en tant qu'alliés ou ennemis, malgré leur plateforme de jeu. Vous pouvez retrouver notre tier list des meilleurs archétypes de Bloodhunt , pour vous aider à choisir votre personnage.