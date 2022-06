Bloodhunt : Un système de rotation pour les modes de jeu implanté

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis le lancement officiel de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet), les développeurs du studio Sharkmob ne cessent de travailler sur le titre, afin d'apporter la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs et aux joueuses. Dans ce sens, Bloodhunt dispose, désormais, d'un système de rotation en ce qui concerne les modes de jeu proposés.En effet, il est possible de jouer à Bloodhunt en solo, en duo, en trio et même en Classé solo et trio. Or, cette grande variété de modes de jeu occasionne des temps de matchmaking très longs et donc une certaine frustration de la part des joueurs.Afin de rectifier ce problème, Sharkmob a décidé d'implanter. Comprenez, qu'à partir de maintenant, certains modes de jeu ne seront plus disponibles pendant un certain temps, avant d'être de nouveau proposés aux joueurs. Par exemple, dès le 17 juin, le mode solo ne sera pas actif, et ce durant tout le week-end. En revanche, la communauté pourra s'essayer au mode solo en Classé. D'après les développeurs, il s'agit d'une solution temporaire.Si vous débutez sur Bloodhunt, sachez que nous vous avons concocté quelques guides qui pourraient vous être utiles :Rappelons finalement que le Battle royale de Sharkmob,, est actuellement disponible sur PC et PS5.