Bloodhunt : Muse, présentations et pouvoirs

Qui est Muse ?

Présence rajeunissante



Si un allié montre des signes de faiblesse, la muse vole à son secours et l'incite à reprendre le combat avec son chant envoûtant.



Véritable survivante et équipière hors pair, le pouvoir de la muse est une défense active. Sa capacité à guérir est ce qui la rend vraiment impressionnante.

Clan : Toréador

Rôle en combat : Soutien

Style : À distance

Motivation : Le plaisir

Caractère : Sensuelle, manipulatrice et sociable

Les pouvoirs de Muse

Voix Rajeunissante Pouvoir d'archétype Canalisée, vous entrez dans un état régénérant qui vous soigne vous et vos alliés proches. En canalisant, subir des dégâts ou utiliser le pouvoir interrompt l'état curatif.

Dernier Acte Pouvoir passif Réinitialise instantanément vos récupérations et permet l'utilisation des pouvoirs même à terre.

Sprint Projeté Pouvoir de clan Créez une image de vous-même vers laquelle vous pouvez sprinter.

Le studio de développement Sharkmob s'est, lui aussi, plié à la tendance des battle royale. En effet, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet), est une adaptation de la licence Vampire: The Masquerade, pour le genre battle royale. Le soft est à la fois disponible sur PS5 et sur PC. Nous rappelons que Bloodhunt est également free-to-play et qu'il trouve son intrigue dans les rues de la Vieille ville de Prague.est dotée de trois pouvoirs distincts : Voix Rajeunissante, Dernier Acte et Sprint Projeté. Il s'agit de son pouvoir de clan, son pourvoir passif et son pouvoir d'archétype.Comme son rôle de combat l'indique, soit soutien,est un personnage à, absolument, avoir dans son équipe. Grâce à son pouvoir Voix Rajeunissante, elle peut guérir les alliés. Ce qui est relativement important dans un battle royale, vous en conviendrez très certainement.Pour rappel,est un titre free-to-play disponible sur PC et PS5 depuis ce 27 avril 2022. Le soft embarque la fonctionnalité du cross-play et permet ainsi aux joueurs et joueuses de se retrouver, en tant qu'alliés ou ennemis, malgré leur plateforme de jeu. Vous pouvez retrouver notre tier list des meilleurs archétypes de Bloodhunt , pour vous aider à choisir votre personnage.