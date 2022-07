Bloodhunt : Un nouveau mode de jeu et des améliorations arrivent en juillet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la sortie officielle, en avril, de Vampire - The Masquerade : Bloodhunt (de son nom complet), les développeurs de chez Sharkmob travaillent à l'amélioration du soft et déploient régulièrement des mises à jour, afin d'apporter de nouveaux contenus.Dans ce sens, le studio vient tout juste d'indiquer que Bloodhunt va bientôt accueillir. Celle-ci se rendra disponible dès, à 10h, sur toutes les plateformes de jeu concernées. D'ailleurs, elle introduira, en bêta. Il s'agit du mode « Match à mort par équipe » en 8 vs 8 : les équipes auront le droit à des réapparitions illimitées et devront s'affronter afin d'atteindre la limite de score et ainsi remporter la victoire.Par ailleurs, cette mise à jour de juillet. En ce qui concerne Prague, les joueurs et les joueuses pourront découvrir une station de train à l'emplacement de la gare ainsi que de nouvelles entrées pour le point d'intérêt nommé « Rudolfinum ».sera également accessible, dans l'Elysium, et permettra de rencontrer et d'obtenir des quêtes auprès du personnage, Em.Finalement, le patch du 14 juilletet apportera des, notamment quant à des problèmes connus, mais aussi en ce qui concerne la qualité graphique et la jouabilité avec une manette PS5, entre autres.Si vous débutez sur Bloodhunt, sachez que nous vous avons concocté quelques guides qui pourraient vous être utiles, comme la tier List des personnages/archétypes et la tier List des armes . Rappelons finalement que le Battle royale de Sharkmob,, est actuellement disponible sur PC et PS5.