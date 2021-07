Ubisoft Montpellier (Beyond Good & Evil 2) travaille sur un jeu non annoncé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ubisoft Montpellier a annoncé Beyond Good & Evil 2 en 2017 et n'a, malheureusement, pas partagé d'informations intéressantes depuis, bien que des nouvelles soient attendues cette année, avec du gameplay . Avec Skull & Bones , il s'agit de deux projets de longue date qui se font très discrets, au grand dam des joueurs qui aimeraient bien les découvrir, enfin.Cependant,, puisqu'une offre d'emploi a été postée sur LinkedIn , indiquant qu'ils étaient à la recherche d'un « Community Developper pour gérer la stratégie communautaire de Beyond Good and Evil 2 et d’un jeu non annoncé ».Il se peut toutefois que nous attendions quelque temps avant d'en savoir plus sur ce jeu non annoncé, qui pourrait être une nouvelle licence.Pour ce qui est de, dont le gameplay est attendu pour cette année, Ubisoft le qualifie désormais de AAAA et a précisé qu' il arriverait sur next-gen , ce qui n'est pas vraiment étonnant. En parallèle, un film Netflix verra le jour