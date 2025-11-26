Beyond Good & Evil 2 donne enfin signe de vie



le 26 novembre 2025 à 17h27 Publié par Corentin Rimbert le 26 novembre 2025 à 17h27

C'est une histoire qui semble sans fin pour les fans de la première heure. Dix-sept ans après son officialisation, Beyond Good & Evil 2 refait surface de la manière la plus inattendue : une offre d'emploi technique qui confirme, contre vents et marées, que le projet respire encore.