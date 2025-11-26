Beyond Good & Evil 2 donne enfin signe de vie

C'est une histoire qui semble sans fin pour les fans de la première heure. Dix-sept ans après son officialisation, Beyond Good & Evil 2 refait surface de la manière la plus inattendue : une offre d'emploi technique qui confirme, contre vents et marées, que le projet respire encore.
L'industrie du jeu vidéo est coutumière des développements à rallonge, mais le cas de la suite du jeu culte de Michel Ancel entre désormais dans une autre dimension. Annoncé initialement en 2008, Beyond Good & Evil 2
détient désormais un record que personne ne souhaitait vraiment battre, celui du temps de développement le plus long de l'histoire
, surpassant les quatorze années légendaires de Duke Nukem Forever. Alors que le silence radio est souvent synonyme d'annulation dans ce milieu impitoyable, une découverte récente vient prouver que le cœur du projet bat toujours dans les studios d'Ubisoft Montpellier
.
Ubisoft recrute pour le système solaire de System 3
C'est par le biais de la plateforme Hitmarker
qu'une nouvelle offre d'emploi a été repérée, indiquant qu'Ubisoft est activement à la recherche d'un Technical Sound Designer pour rejoindre les équipes travaillant sur Beyond Good & Evil 2
. Cette fiche de poste est précieuse, car elle ne se contente pas de lister des compétences, elle réaffirme les ambitions du jeu et son orientation technologique. Le candidat idéal devra justifier de plus de cinq ans d'expérience professionnelle pour superviser les aspects audio, créer des assets sonores et proposer des designs innovants.
La description du poste offre d'ailleurs un synopsis actualisé de ce que les développeurs visent à accomplir, mentionnant spécifiquement leur technologie propriétaire :
Beyond Good & Evil 2 est un jeu d'action-aventure en monde ouvert situé dans un univers de space opera captivant et constitue la préquelle directe du classique culte de 2003. Basé sur une technologie révolutionnaire portée par le moteur propriétaire Voyager, Beyond Good & Evil 2 vise à offrir une expérience fluide d'exploration et de piraterie spatiale à travers un système solaire regorgeant de lieux exotiques, de personnages hauts en couleur et de mystères à découvrir, en solo ou entre amis. Alors, si vous êtes prêt pour une aventure sans pareille, venez unir vos forces aux nôtres pour bâtir le Système 3 !
Un développement actif malgré les turbulences
L'existence de ce recrutement est une épée à double tranchant pour les observateurs. D'un côté, elle rassure puisqu'on ne recrute pas de profils seniors pour un projet mort-né.
La mention du moteur Voyager et de la structure en monde ouvert confirme que la vision grandiose présentée lors des dernières démos techniques est toujours d'actualité. De l'autre, le besoin de pourvoir des postes clés après dix-sept ans soulève des questions sur l'état d'avancement réel de la production
.
Pour les joueurs, la question n'est plus seulement de savoir « si » Beyond Good & Evil 2 sortira un jour, mais dans quel état il arrivera après une gestation aussi chaotique
. Espérons en savoir plus rapidement...
commentaire (1)
ça sent le skull & bones puissance 10 ça