Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour 2026-2027, la liste a fuité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2025 à 14h58
Selon une récente fuite, Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour sortir en 2026 et 2027, et une bonne quinzaine de projets importants dans les tuyaux.
Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour 2026-2027, la liste a fuité
Si la société française a perdu de sa splendeur ces dernières années, elle essaye de remonter la pente doucement et cela a, en partie, débuté par Assassin's Creed Shadows, qui a conquis les joueurs, plus que les derniers jeux en tout cas, comme Star Wars Outlaws, qui était aussi de bonne facture. L'éditeur sait que les productions qui sortiront dans les prochaines années seront déterminantes pour son avenir, et nous pouvons avoir une idée de ce qu'a Ubisoft en réserve grâce aux indiscrétions de Tom Henderson.

Une dizaine de jeux majeurs pour 2026-27

ubisoft
Dans les deux ans, nous devrions avoir le droit à une dizaine de jeux, émanent des franchises les plus populaires d'Ubisoft, comme le rapport Insider Gaming. Si tous ne sont pas assurés de sortir dans cette période, d'autres peuvent être annulés, voici ce qui serait actuellement prévu :
  • Project Ovr → Prochain jeu Ghost Recon
  • Project Hexe → Prochain jeu principal Assassin's Creed
  • Project North → Remake de Splinter Cell
  • Project Blackbird → Prochain jeu principal Far Cry
  • Project Maverick → Le jeu Far Cry version shooter d'extraction (qui pourrait être annulé) 
  • Project Rewind → Un remake de Prince of Persia
  • Project Alterra → Un jeu du style Animal Crossing
  • Project Crest → Un shooter d'extraction se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale
  • Project BG&E2 → Beyond Good and Evil 2, qui est toujours d'actualités

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D'autres projets également en développement

Certains jeux, qui ont été mentionnés à plusieurs reprises, comme deux Assassin's Creed (le remake de Black Flag et Invictus), ne sont pas présents dans la liste puisqu'ils étaient initialement programmés pour 2025. Mais le studio a potentiellement revu les plans et les sortira plus tard.

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Cela fait quelques années que les rumeurs évoquent le remake de Black Flag.

Enfin, à plus long termes, nous aurons le droit à The Division 3, mais aussi un nouveau The Crew, et d'autres jeux Assassin's Creed, puisque Ubisoft ne souhaite pas lâcher sa saga phare. Rayman fera également son retour, mais ne l'attendez pas avant un bon moment.

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Gardez néanmoins en tête que ce calendrier n'est pas officiel et que les choses peuvent changer en attendant qu'Ubisoft officialise ces différents projets.
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commentaire (1)

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sk8tchup (invité) Le 05/09/2025 à 15:42

J'espère qu'ils ne vont pas se foirer sur le nouveau Far Cry, l'univers est fou. Plutôt intrigué par le animal crossing like, et le shooter sur la WW2, ça peut être sympa aussi ! c'est quand la conf d'Ubi cette année ?