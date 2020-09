Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft montrera du gameplay en 2021

Notre prochaine étape est de partager davantage d'informations et de vous montrer le jeu en action dans le courant de l'année prochaine, une fois que nous aurons franchi les étapes de production internes qui arrivent.

Malgré le départ de Michel Ancel du monde vidéoludique et donc d'Ubisoft,. En effet, celui qui est à l'origine des franchises Rayman, les Lapins Crétins ou encore Beyond Good & Evil souhaite se consacrer à des projets plus personnels, et quitte donc son poste au sein d'Ubisoft, mais le départ a été anticipé,De ce fait, l'équipe d'Ubisoft Montpellier a pu avancer ces derniers mois, et a même pu compter sur le soutien d'Ubisoft Paris, pour faire grandir le projet. Si le studio explique avoir « encore beaucoup à faire », ce dernier est assez fier de voir l'évolution du jeu, qui a été annoncé il y a plus de trois ans déjà. La prochaine étape selon Ubisoft est donc. Cette présentation aura lieu en 2021, sans aucune autre précision.Actuellement, il semblerait que les développeurs aient réussi à obtenir, en interne, une version offrant plusieurs heures de jeu et une « liberté incroyable », et sont assez fiers du résultat obtenu.Pour rappel, Beyond Good & Evil 2 est maintenant qualifié de AAAA par Ubisoft, et est prévu pour arriver sur les consoles de nouvelle génération . De plus, les amateurs de la franchise pourront découvrir un film tiré de l'univers prochainement sur Netflix