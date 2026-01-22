Beyond Good & Evil 2 épargné par la vague d'annulations d'Ubisoft ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 janvier 2026 à 12h15
Ubisoft a annoncé l'annulation de 6 jeux, dont un déjà connu du public mettant en scène le Prince de Perse. Mais Beyond Good & Evil 2, projet au parcours semé d'embûches, figure-t-il également dans cette liste ?
Beyond Good & Evil 2 épargné par la vague d'annulations d'Ubisoft ?

Dans la soirée du 21 janvier 2026, Ubisoft a surpris les joueurs et les investisseurs en partageant plusieurs mauvaises nouvelles. En effet, l'éditeur et développeur vient d'annuler six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps malgré une possible sortie dans les prochaines semaines. 

À lire également

Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est mort : Ubisoft annule six jeux d'un coup

Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est mort : Ubisoft annule six jeux d'un coup

Puis Ubisoft a annoncé une vague de licenciements, la fermeture de 2 studios et le report de 7 projets non annoncés. Rapidement, les regards se sont donc tournés vers le remake d'Assassin's Creed: Black Flag et vers Beyond Good & Evil 2. Si l'avenir du premier jeu est toujours incertain, les journalistes d'Insider Gaming ont pu obtenir quelques révélations sur le second.

Beyond Good & Evil 2 toujours sur les rails 

beyond-good-and-evil-2-persos
Après avoir contacté plusieurs sources, ces derniers ont appris que Beyond Good & Evil 2 a survécu à la dernière vague d'annulations de projets du studio. Même s'il ne s'agit pas d'une déclaration officielle de l'éditeur, Insider Gaming est réputé pour la fiabilité de ses sources. De fait, il est légitime de penser que le développement du projet au développement le plus long de l'histoire est toujours dans les tuyaux, du moins pour le moment. 

Un tel choix peut surprendre au regard de l'histoire très chaotique du projet Beyond Good & Evil 2. Certaines sources rapportent que les modifications constantes, les reports et la durée excessive du développement du titre auraient déjà coûté à Ubisoft plus de 500 millions de dollars. Toutefois, l'éditeur estimerait que cette somme colossale serait justifiée et que le projet doit continuer. 

Un projet long, très ambitieux et pourtant extrêmement discret

beyond-good-and-evil-2-concept-art
Révélé pour la toute première fois au printemps 2008, Beyond Good & Evil 2 est donc sur les lèvres des joueurs depuis 17 ans, 7 mois et 22 jours à l'heure où ces lignes sont rédigées. Toutefois, le développement de la version actuelle du titre aurait débuté courant 2017. Annuler le projet maintenant après tant de temps, de rebondissements et de changements importants dans les locaux d'Ubisoft Montpellier serait donc un aveu d'échec et une perte sèche importante pour l'éditeur. 

Mais s'il est sauvé pour le moment, les joueurs ne seront rassurés qu'après la diffusion de nouvelles images, de nouvelles informations ou une potentielle fenêtre de sortie.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Beyond Good and Evil 2 et Splinter Cell disparaissent des plans d'Ubisoft
Beyond Good & Evil 2 27 mai 2026

Beyond Good and Evil 2 et Splinter Cell disparaissent des plans d'Ubisoft

Lors de la présentation de ses résultats financiers, Ubisoft a dévoilé ses plans pour les prochaines années. Si les licences phares comme Assassin's Creed et Far Cry sont bien présentes, l'absence troublante de Beyond Good and Evil 2 et du remake de Splinter Cell soulève de nombreuses questions.
Beyond Good & Evil 2 donne enfin signe de vie
Beyond Good & Evil 2 26 novembre 2025

Beyond Good & Evil 2 donne enfin signe de vie

C'est une histoire qui semble sans fin pour les fans de la première heure. Dix-sept ans après son officialisation, Beyond Good & Evil 2 refait surface de la manière la plus inattendue : une offre d'emploi technique qui confirme, contre vents et marées, que le projet respire encore.
Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour 2026-2027, la liste a fuité
Beyond Good & Evil 2 05 septembre 2025

Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour 2026-2027, la liste a fuité

Selon une récente fuite, Ubisoft aurait une dizaine de jeux prévus pour sortir en 2026 et 2027, et une bonne quinzaine de projets importants dans les tuyaux.

commentaire (0)