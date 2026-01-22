Beyond Good & Evil 2 épargné par la vague d'annulations d'Ubisoft ?

Ubisoft a annoncé l'annulation de 6 jeux, dont un déjà connu du public mettant en scène le Prince de Perse. Mais Beyond Good & Evil 2, projet au parcours semé d'embûches, figure-t-il également dans cette liste ?

Dans la soirée du 21 janvier 2026, Ubisoft a surpris les joueurs et les investisseurs en partageant plusieurs mauvaises nouvelles. En effet, l'éditeur et développeur vient d'annuler six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps malgré une possible sortie dans les prochaines semaines.



Beyond Good & Evil 2 toujours sur les rails



Après avoir contacté plusieurs sources, ces derniers ont appris que Beyond Good & Evil 2 a survécu à la dernière vague d'annulations de projets du studio. Même s'il ne s'agit pas d'une déclaration officielle de l'éditeur, Insider Gaming est réputé pour la fiabilité de ses sources. De fait, il est légitime de penser que le développement du projet au développement le plus long de l'histoire est toujours dans les tuyaux, du moins pour le moment.



Un tel choix peut surprendre au regard de l'histoire très chaotique du projet Beyond Good & Evil 2. Certaines sources rapportent que les modifications constantes, les reports et la durée excessive du développement du titre auraient déjà coûté à Ubisoft plus de 500 millions de dollars. Toutefois, l'éditeur estimerait que cette somme colossale serait justifiée et que le projet doit continuer.





Un projet long, très ambitieux et pourtant extrêmement discret



Révélé pour la toute première fois au printemps 2008, Beyond Good & Evil 2 est donc sur les lèvres des joueurs depuis 17 ans, 7 mois et 22 jours à l'heure où ces lignes sont rédigées. Toutefois, le développement de la version actuelle du titre aurait débuté courant 2017. Annuler le projet maintenant après tant de temps, de rebondissements et de changements importants dans les locaux d'Ubisoft Montpellier serait donc un aveu d'échec et une perte sèche importante pour l'éditeur.



Mais s'il est sauvé pour le moment, les joueurs ne seront rassurés qu'après la diffusion de nouvelles images, de nouvelles informations ou une potentielle fenêtre de sortie.