Beyond Good & Evil 2 développé à l'aide d'un outil très controversé ?

Une rumeur suggère qu'à cause de son développement chaotique et des retards massifs accumulés, les équipes en charge de Beyond Good and Evil 2 auraient cédé aux sirènes de l'intelligence artificielle.
Annoncé en grande pompe il y a de cela plusieurs années, Beyond Good & Evil 2
est aussi attendu qu'il est controversé. Entre les difficultés de développement, le départ de son créateur, le décès de son directeur créatif et les conflits internes
, le titre multiplie les retards. Cette succession de problèmes alimente les rumeurs sur le titre. Or, l'une d'elles évoquerait l'utilisation par Ubisoft de l'intelligence artificielle pour accélérer la production.
Certains PNJ de Beyond Good & Evil 2 créés à l'aide de l'intelligence artificielle
Nash Weedle, un insider et leaker spécialisé dans les productions d'Ubisoft, a partagé une série de rumeurs sur le titre dans une publication sur X/Twitter. Or, l'une d'elles mentionne la création de PNJ grâce à une intelligence artificielle.
Dans un contexte compliqué quant à la place de cet outil dans le processus créatif, cette nouvelle peut causer du tort au projet. Mais pour d'autres, elle est le signe que le développement du jeu continue
et que cela pourrait faire gagner du temps aux développeurs.
Pour l'heure, Ubisoft n'a pas encore confirmé cette rumeur. Elle est donc à prendre avec de grandes pincettes, notamment vis-à-vis de l'image que le public a de l'IA Generative. Cependant, Nash Weedle précise que d'autres rumeurs circulent sur Beyond Good & Evil 2, notamment qu'une nouvelle bande-annonce aurait été créée, mais sans être diffusée
.
Un changement de nom envisagé pour le titre et un développement en pause ?
L'une des dernières rumeurs partagées par l'insider a de quoi inquiéter les joueurs les plus confiants quant à l'avenir du projet. Il précise que « au moins jusqu'au début de cette année »
2025, le titre était toujours en cours de développement. Cela sous-entendrait que depuis, il aurait été stoppé.
Un changement de nom aurait été évoqué à un moment donné, sans préciser les raisons de ce choix.
Si cette dernière information s'avère vraie, Ubisoft pourrait vouloir se détacher de la franchise Beyond Good & Evil ou ne plus évoquer une suite au premier opus.
Pour le moment, les spéculations sur le projet continuent. Il ne reste plus qu'à attendre (encore) des nouvelles officielles.
commentaire (0)