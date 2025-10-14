SGX Battlefield 6 : Le meilleur build pour le pistolet-mitrailleur

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le pistolet-mitrailleur SGX sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6
invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build
afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.
Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour le pistolet-mitrailleur SGX sur Battlefield 6
, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.
Meilleur build pour le pistolet-mitrailleur SGX sur Battlefield 6
La SGX de Battlefield 6
est un pistolet-mitrailleur plutôt intéressant, qui est, d'ailleurs, débloqué par défaut. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour la SGX de BF6
, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.
Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la SGX de Battlefield 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.
Meilleurs accessoires pour la classe SGX de BF6
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Accessoires
|Choix pour le build SGX
|Lunette
|OSA-7 1X (10 points) ou ROX 1.5X (10 points)
|Chargeur
|Chargeur rapide 30 coups (10 points)
|Module sous canon
|Poignée courte inclinée (30 points) ou Poignée angulaire fine (20 points)
|Bouche
|Frein de bouche double (10 points) ou Frein de bouche compensé (20 points)
|Canon
|Long 203 mm (15 points)
|Munitions
|Balle chemisée (5 points)
|Accessoire supérieur
|Laser Bleu 50 MW (20 points - optionnel)
Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout SGX de BF6
Pour parfaire votre build du pistolet-mitrailleur SGX sur Battlefield 6
, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. À ce propos, remarquons que la SGX
est très intéressante avec la classe Ingénieur. Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.
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Équipements
|Choix pour le build SGX
|Gadget 1
|Selon vos préférences
|Gadget 2
|Selon vos préférences
|Arme à lancer
|Grenade Frag ou Grenade Antichar
|Arme corps-à-corps
|Couteau de combat KBR Mark II
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la SGX de Battlefield 6
peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la SGX de BF6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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