M4A1 Battlefield 6 : Le meilleur build pour cette carabine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 octobre 2025 à 17h01
Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour la carabine M4A1 sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
M4A1 Battlefield 6 : Le meilleur build pour cette carabine
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6 invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.

Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour la carabine M4A1 sur Battlefield 6, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.

Meilleur build pour la carabine M4A1 sur Battlefield 6

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La M4A1 de Battlefield 6 est une carabine plutôt intéressante et surtout polyvalente. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour la M4A1 de BF6, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.

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Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la M4A1 de Battlefield 6 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.

Meilleurs accessoires pour la classe M4A1 de BF6

Accessoires
 Choix pour le build M4A1
Lunette SU-123 1.5X (10 points) ou RO-M 1.75X (10 points)
Chargeur Chargeur rapide 30 coups (10 points) ou Chargeur 36 coups (15 points)
Module sous canon Poignée verticale classique (35 points)
Bouche Frein de bouche double (10 points) ou Silencieux standard (20 points)
Canon Carabine 368 mm (15 points)
Munitions Balle chemisée (5 points)
Ergonomie Puits de chargeur évasé (10 points) ou Arrêtoir de chargeur amélioré (5 points)

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Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M4A1 de BF6

Pour parfaire votre build de la carabine M4A1 sur Battlefield 6, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. De notre côté, nous apprécions le fait d'avoir une arme supplémentaire, comme un fusil à pompe ou un DMR, afin de pouvoir gérer des affrontements à courte ou bien longue distance (ce qui exige d'opter pour la classe Assaut). Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.

Équipements
 Choix pour le build M4A1
Gadget 1 Selon vos préférences
Gadget 2 Selon vos préférences
Arme à lancer Grenade Frag, Grenade Flash ou Grenade Fumigène
Arme corps-à-corps Couteau de combat KBR Mark II

Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la M4A1 de Battlefield 6 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la M4A1 de BF6.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

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