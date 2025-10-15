Battlefield 6 : Les armes de lancement, comment toutes les débloquer ?

Nous vous expliquons comment débloquer toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6, afin que vous puissiez les ajouter à votre arsenal et les tester.
Comme vous le savez probablement déjà, Battlefield 6
propose un arsenal d'armes plutôt complet et diversifié. Si celui-ci va probablement s'étoffer à l'avenir, notamment avec l'arrivée de nouvelles saisons, l'ensemble des armes disponibles au lancement
est déjà conséquent. D'ailleurs, les débloquer devrait vous prendre un certain temps et exige que vous effectuiez des actions bien précises. Toutefois, il se peut que vous soyez un peu perdu à ce sujet.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment débloquer toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6
.
Comment débloquer toutes les armes de lancement de Battlefield 6 ?
Sur Battlefield 6
, les armes sont rangées sous diverses catégories, afin que chacun puisse se repérer et opter pour ce qui lui convient le plus. Ainsi, les types d'armes disponibles sur BF6
sont les suivants : Fusils d'assaut, carabines, DMR, fusils de précision, pistolets-mitrailleurs (SMG), fusils à pompe et fusils-mitrailleurs (LMG). Chaque catégorie comporte plusieurs entrées, afin que les joueurs et les joueuses puissent trouver leur bonheur.
Cependant, certaines armes doivent impérativement être débloquées
, ce qui exige de monter son rang ou bien de réaliser des défis/tâches précises. Alors que d'autres sont disponibles dès la première heure de jeu. Pour vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous précisons comment débloquer les armes de lancement de Battlefield 6
, catégorie par catégorie.
Fusils d'assaut
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|M433
|Débloquée par défaut
|B36A4
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 14
|SOR-556 MK2
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 25
|AK4D
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 35
|TR-7
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 50
|KORD 6P67
|Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 1 :
- Infliger 300 dégâts avec des fusils d'assaut
- Infliger 10 000 dégâts avec des fusils d'assaut
|NVO-228E
|Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 2 :
- Réussir 300 éliminations avec le KORD 6P67 ou le B36A4
- Réussir 100 fois des éliminations à plus de 50 m en visant avec des fusils d'assaut
|L85A3
|Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 3 :
- Infliger 4 000 dégâts en combat rapproché en tirant au jugé avec des fusils d'assaut
- Réussir 300 éliminations avec le SOR-556 Mk2 ou le NVO-228E
Carabines
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|M4A1
|Débloquée par défaut
|M277
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 11
|AK-205
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 22
|M417 A2
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 32
|GRT-BC
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 41
|QBZ-192
|Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 1 :
- Réussir 250 éliminations avec des carabines
- Infliger 10 000 dégâts avec des carabines
|NVO-228E
|Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 2 :
- Réussir 100 éliminations avec la QBZ-192 ou la M277
- Réussir 300 fois un tir en pleine tête aves des carabines
Pistolets-mitrailleurs (SMG)
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|SGX
|Débloquée par défaut
|PW5A3
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 6
|PW7A2
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 19
|UMG-40
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 29
|USG-90
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 36
|KV9
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 45
|SCW-10
|Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 1 :
- Infliger 10 000 dégâts en visant avec des pistolets-mitrailleurs
- Réussir 200 éliminations en combat rapproché avec des pistolets-mitrailleurs
|SL-9
|Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 2 :
- Réussir 300 éliminations avec le SCW-10 ou le SGX
Réussir 20 fois des éliminations multiples avec un pistolet-mitrailleur
Fusils-mitrailleurs (LMG)
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|L110
|Débloquée par défaut
|DRS-IAR
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 9
|M/60
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 20
|RPKM
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 30
|M123K
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 38
|M250
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 46
|KTS100 MK8
|Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 1 :
- Faire subir 300 fois des tirs de suppression aux ennemis au fusil-mitrailleur
- Infliger 10 000 dégâts au tir au jugé avec des fusils-mitrailleurs
|M240L
|Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 2 :
- Infliger 7 000 dégâts avec la RPKM ou la KTS 100 MK8
- Réussir 15 fois des éliminations multiples avec des fusils-mitrailleurs
DMR
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|M39 EMR
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 4
|LMR27
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 16
|SVK-8.6
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 33
|SVDM
|Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 1 :
- Réussir 100 fois un tir en pleine tête au DMR
- Infliger 5 000 dégâts à plus de 75 m avec des fusils de tireur d'élite
Fusils à pompe
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|M87A1
|Débloquée par défaut
|M1014
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 42
|18.5KS-K
|Nécessite de réaliser la tâche À bout portant 2 :
- Réussir 25 éliminations au fusil à pompe en une manche
- Réussir 5 éliminations au fusil à pompe sans recharger
Fusils de précision
|
Nom
|Comment débloquer l'arme en question ?
|M2010 ESR
|Débloquée par défaut
|SV-98
|Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 26
|PSR
|Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 2 :
- Réussir 150 éliminations d'un tir en pleine tête à plus de 200 m au fusil de précision
- Réussir 300 éliminations avec des fusils de précision
Vous savez, à présent, comment obtenir toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6
. Il ne vous reste donc plus qu'à atteindre le rang de carrière/joueur requis ou bien de réaliser les défis/tâches adéquats pour les ajouter à votre arsenal. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons quelques conseils afin de gagner de l'XP et monter rapidement de niveau sur BF6
dans un article dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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