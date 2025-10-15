Battlefield 6 : Les armes de lancement, comment toutes les débloquer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 octobre 2025 à 10h22
Nous vous expliquons comment débloquer toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6, afin que vous puissiez les ajouter à votre arsenal et les tester.
Battlefield 6 : Les armes de lancement, comment toutes les débloquer ?
Comme vous le savez probablement déjà, Battlefield 6 propose un arsenal d'armes plutôt complet et diversifié. Si celui-ci va probablement s'étoffer à l'avenir, notamment avec l'arrivée de nouvelles saisons, l'ensemble des armes disponibles au lancement est déjà conséquent. D'ailleurs, les débloquer devrait vous prendre un certain temps et exige que vous effectuiez des actions bien précises. Toutefois, il se peut que vous soyez un peu perdu à ce sujet.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment débloquer toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6.

Comment débloquer toutes les armes de lancement de Battlefield 6 ?

battlefield-6-environnement
Sur Battlefield 6, les armes sont rangées sous diverses catégories, afin que chacun puisse se repérer et opter pour ce qui lui convient le plus. Ainsi, les types d'armes disponibles sur BF6 sont les suivants : Fusils d'assaut, carabines, DMR, fusils de précision, pistolets-mitrailleurs (SMG), fusils à pompe et fusils-mitrailleurs (LMG). Chaque catégorie comporte plusieurs entrées, afin que les joueurs et les joueuses puissent trouver leur bonheur.

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Cependant, certaines armes doivent impérativement être débloquées, ce qui exige de monter son rang ou bien de réaliser des défis/tâches précises. Alors que d'autres sont disponibles dès la première heure de jeu. Pour vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous précisons comment débloquer les armes de lancement de Battlefield 6, catégorie par catégorie.

Fusils d'assaut

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
M433 Débloquée par défaut
B36A4 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 14
SOR-556 MK2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 25
AK4D Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 35
TR-7 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 50
KORD 6P67 Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 1 :
- Infliger 300 dégâts avec des fusils d'assaut
- Infliger 10 000 dégâts avec des fusils d'assaut
NVO-228E Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 2 :
- Réussir 300 éliminations avec le KORD 6P67 ou le B36A4
- Réussir 100 fois des éliminations à plus de 50 m en visant avec des fusils d'assaut
L85A3 Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 3 : 
- Infliger 4 000 dégâts en combat rapproché en tirant au jugé avec des fusils d'assaut
- Réussir 300 éliminations avec le SOR-556 Mk2 ou le NVO-228E

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Carabines

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
M4A1 Débloquée par défaut
M277 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 11
AK-205 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 22
M417 A2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 32
GRT-BC Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 41
QBZ-192 Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 1 :
- Réussir 250 éliminations avec des carabines
- Infliger 10 000 dégâts avec des carabines
NVO-228E Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 2 :
- Réussir 100 éliminations avec la QBZ-192 ou la M277
- Réussir 300 fois un tir en pleine tête aves des carabines

battlefield-6-carabine-m4a1
Pistolets-mitrailleurs (SMG)

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
SGX Débloquée par défaut
PW5A3 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 6
PW7A2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 19
UMG-40 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 29
USG-90 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 36
KV9 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 45
SCW-10 Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 1 :
- Infliger 10 000 dégâts en visant avec des pistolets-mitrailleurs
- Réussir 200 éliminations en combat rapproché avec des pistolets-mitrailleurs
SL-9 Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 2 :
- Réussir 300 éliminations avec le SCW-10 ou le SGX
Réussir 20 fois des éliminations multiples avec un pistolet-mitrailleur

battlefield-6-pistolet-mitrailleur-sgx
Fusils-mitrailleurs (LMG)

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
L110 Débloquée par défaut
DRS-IAR Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 9
M/60 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 20
RPKM Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 30
M123K Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 38
M250 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 46
KTS100 MK8 Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 1 :
- Faire subir 300 fois des tirs de suppression aux ennemis au fusil-mitrailleur
- Infliger 10 000 dégâts au tir au jugé avec des fusils-mitrailleurs
M240L Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 2 :
- Infliger 7 000 dégâts avec la RPKM ou la KTS 100 MK8
- Réussir 15 fois des éliminations multiples avec des fusils-mitrailleurs

battlefield-6-fusil-mitrailleur-l110
DMR

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
M39 EMR Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 4
LMR27 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 16
SVK-8.6 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 33
SVDM Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 1 :
- Réussir 100 fois un tir en pleine tête au DMR
- Infliger 5 000 dégâts à plus de 75 m avec des fusils de tireur d'élite

battlefield-6-dmr-lmr27
Fusils à pompe

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
M87A1 Débloquée par défaut
M1014 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 42
18.5KS-K Nécessite de réaliser la tâche À bout portant 2 :
- Réussir 25 éliminations au fusil à pompe en une manche
- Réussir 5 éliminations au fusil à pompe sans recharger

battlefield-6-fusil-pompe-m87a1
Fusils de précision

Nom
 Comment débloquer l'arme en question ?
M2010 ESR Débloquée par défaut
SV-98 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 26
PSR Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 2 :
- Réussir 150 éliminations d'un tir en pleine tête à plus de 200 m au fusil de précision
- Réussir 300 éliminations avec des fusils de précision

battlefield-6-fusil-precision-m2010-esr
Vous savez, à présent, comment obtenir toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6. Il ne vous reste donc plus qu'à atteindre le rang de carrière/joueur requis ou bien de réaliser les défis/tâches adéquats pour les ajouter à votre arsenal. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons quelques conseils afin de gagner de l'XP et monter rapidement de niveau sur BF6 dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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