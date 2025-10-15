Battlefield 6 : Les armes de lancement, comment toutes les débloquer ?

Nous vous expliquons comment débloquer toutes les armes disponibles au lancement de Battlefield 6, afin que vous puissiez les ajouter à votre arsenal et les tester.

Comment débloquer toutes les armes de lancement de Battlefield 6 ?

Fusils d'assaut

Nom Comment débloquer l'arme en question ? M433 Débloquée par défaut B36A4 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 14 SOR-556 MK2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 25 AK4D Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 35 TR-7 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 50 KORD 6P67 Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 1 :

- Infliger 300 dégâts avec des fusils d'assaut

- Infliger 10 000 dégâts avec des fusils d'assaut NVO-228E Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 2 :

- Réussir 300 éliminations avec le KORD 6P67 ou le B36A4

- Réussir 100 fois des éliminations à plus de 50 m en visant avec des fusils d'assaut L85A3 Nécessite de réaliser la tâche Tir Rapide 3 :

- Infliger 4 000 dégâts en combat rapproché en tirant au jugé avec des fusils d'assaut

- Réussir 300 éliminations avec le SOR-556 Mk2 ou le NVO-228E



Carabines

Nom Comment débloquer l'arme en question ? M4A1 Débloquée par défaut M277 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 11 AK-205 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 22 M417 A2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 32 GRT-BC Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 41 QBZ-192 Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 1 :

- Réussir 250 éliminations avec des carabines

- Infliger 10 000 dégâts avec des carabines NVO-228E Nécessite de réaliser la tâche Danger Proche 2 :

- Réussir 100 éliminations avec la QBZ-192 ou la M277

- Réussir 300 fois un tir en pleine tête aves des carabines



Pistolets-mitrailleurs (SMG)

Nom Comment débloquer l'arme en question ? SGX Débloquée par défaut PW5A3 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 6 PW7A2 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 19 UMG-40 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 29 USG-90 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 36 KV9 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 45 SCW-10 Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 1 :

- Infliger 10 000 dégâts en visant avec des pistolets-mitrailleurs

- Réussir 200 éliminations en combat rapproché avec des pistolets-mitrailleurs SL-9 Nécessite de réaliser la tâche Combat rapproché 2 :

- Réussir 300 éliminations avec le SCW-10 ou le SGX

Réussir 20 fois des éliminations multiples avec un pistolet-mitrailleur



Fusils-mitrailleurs (LMG)

Nom Comment débloquer l'arme en question ? L110 Débloquée par défaut DRS-IAR Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 9 M/60 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 20 RPKM Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 30 M123K Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 38 M250 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 46 KTS100 MK8 Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 1 :

- Faire subir 300 fois des tirs de suppression aux ennemis au fusil-mitrailleur

- Infliger 10 000 dégâts au tir au jugé avec des fusils-mitrailleurs M240L Nécessite de réaliser la tâche Tempête de balles 2 :

- Infliger 7 000 dégâts avec la RPKM ou la KTS 100 MK8

- Réussir 15 fois des éliminations multiples avec des fusils-mitrailleurs



DMR

Nom Comment débloquer l'arme en question ? M39 EMR Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 4 LMR27 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 16 SVK-8.6 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 33 SVDM Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 1 :

- Réussir 100 fois un tir en pleine tête au DMR

- Infliger 5 000 dégâts à plus de 75 m avec des fusils de tireur d'élite



Fusils à pompe

Nom Comment débloquer l'arme en question ? M87A1 Débloquée par défaut M1014 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 42 18.5KS-K Nécessite de réaliser la tâche À bout portant 2 :

- Réussir 25 éliminations au fusil à pompe en une manche

- Réussir 5 éliminations au fusil à pompe sans recharger



Fusils de précision

Nom Comment débloquer l'arme en question ? M2010 ESR Débloquée par défaut SV-98 Nécessite d'atteindre le rang de carrière/joueur 26 PSR Nécessite de réaliser la tâche Tir décisif 2 :

- Réussir 150 éliminations d'un tir en pleine tête à plus de 200 m au fusil de précision

- Réussir 300 éliminations avec des fusils de précision

À lire également Comment gagner de l'XP et monter de niveau rapidement dans Battlefield 6

Comme vous le savez probablement déjà,propose un arsenal d'armes plutôt complet et diversifié. Si celui-ci va probablement s'étoffer à l'avenir, notamment avec l'arrivée de nouvelles saisons,est déjà conséquent. D'ailleurs, les débloquer devrait vous prendre un certain temps et exige que vous effectuiez des actions bien précises. Toutefois, il se peut que vous soyez un peu perdu à ce sujet.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Sur, les armes sont rangées sous diverses catégories, afin que chacun puisse se repérer et opter pour ce qui lui convient le plus. Ainsi, les types d'armes disponibles sursont les suivants : Fusils d'assaut, carabines, DMR, fusils de précision, pistolets-mitrailleurs (SMG), fusils à pompe et fusils-mitrailleurs (LMG). Chaque catégorie comporte plusieurs entrées, afin que les joueurs et les joueuses puissent trouver leur bonheur.Cependant,, ce qui exige de monter son rang ou bien de réaliser des défis/tâches précises. Alors que d'autres sont disponibles dès la première heure de jeu. Pour vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous précisons, catégorie par catégorie.Vous savez, à présent,. Il ne vous reste donc plus qu'à atteindre le rang de carrière/joueur requis ou bien de réaliser les défis/tâches adéquats pour les ajouter à votre arsenal. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons quelques conseils afin de gagner de l'XP et monter rapidement de niveau surdans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.