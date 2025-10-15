PW5A3 Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce pistolet-mitrailleur

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le pistolet-mitrailleur PW5A3 sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.

Meilleur build pour le pistolet-mitrailleur PW5A3 sur Battlefield 6

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Meilleurs accessoires pour la classe PW5A3 de BF6

Accessoires Choix pour le build PW5A3 Lunette Mini Flex 1x (10 points) ou autre (selon vos préférences) Chargeur Chargeur rapide 30 coups (10 points) Module sous canon Poignée angulaire fine (20 points) Bouche Frein de bouche compensé (20 points) ou Silencieux combat rapproché (30 points) Canon Personnalisé 245 mm (15 points) Munitions Balle chemisée (5 points) Ergonomie Arrêtoir de chargeur amélioré (5 points)

Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout PW5A3 de BF6

Équipements Choix pour le build PW5A3 Gadget 1 Selon vos préférences Gadget 2 Selon vos préférences Arme à lancer Grenade Frag ou Grenade Antichar (si Ingénieur) Arme corps-à-corps Couteau de combat KBR Mark II















Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif,invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leurafin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.est un pistolet-mitrailleur, qui pourrait tout à fait satisfaire les joueurs et les joueuses. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.Pour parfaire votre, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une desRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.