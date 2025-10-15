M39 EMR Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce DMR

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le DMR M39 EMR sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.

Meilleur build pour le DMR M39 EMR sur Battlefield 6

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Meilleurs accessoires pour la classe M39 EMR de BF6

Accessoires Choix pour le build M39 EMR Lunette PVQ-31 4X (10 points) ou autre (selon vos préférences) Chargeur Chargeur 20 coups (5 points) ou Chargeur rapide 15 coups (10 points) Module sous canon Poignée nervurée courte (30 points) ou Poignée courte inclinée (30 points) Bouche Frein de bouche compensé (20 points) Canon Fusil 457 mm (10 points) Munitions Balle chemisée (5 points)

Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M39 EMR de BF6

Équipements Choix pour le build M39 EMR Gadget 1 Mine antipersonnel (si Éclaireur) ou selon vos préférences Gadget 2 Selon vos préférences Arme à lancer Grenade Frag, Grenade Flash ou Grenade Fumigène Arme corps-à-corps Couteau de combat KBR Mark II















Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif,invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leurafin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.est un DMR assez intéressant en soi. Cependant, il y a de grandes chances que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.Pour parfaire votre, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. De notre côté, nous apprécions le fait d'utiliser cette arme en tant qu'équipement secondaire avec la classe Assaut, afin d'avoir un fusil d'assaut en complément. Or, le DMRcorrespond très bien à la classe Éclaireur. Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une desRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.