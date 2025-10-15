M39 EMR Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce DMR

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le DMR M39 EMR sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6
invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build
afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.
Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour DMR M39 EMR sur Battlefield 6
, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.
Meilleur build pour le DMR M39 EMR sur Battlefield 6
Le M39 EMR de Battlefield 6
est un DMR assez intéressant en soi. Cependant, il y a de grandes chances que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour le M39 EMR de BF6
, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.
Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du M39 EMR de Battlefield 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.
Meilleurs accessoires pour la classe M39 EMR de BF6
|
Accessoires
|Choix pour le build M39 EMR
|Lunette
| PVQ-31 4X (10 points) ou autre (selon vos préférences)
|Chargeur
|Chargeur 20 coups (5 points) ou Chargeur rapide 15 coups (10 points)
|Module sous canon
|Poignée nervurée courte (30 points) ou Poignée courte inclinée (30 points)
|Bouche
| Frein de bouche compensé (20 points)
|Canon
|Fusil 457 mm (10 points)
|Munitions
|Balle chemisée (5 points)
Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M39 EMR de BF6
Pour parfaire votre build du DMR M39 EMR sur Battlefield 6
, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. De notre côté, nous apprécions le fait d'utiliser cette arme en tant qu'équipement secondaire avec la classe Assaut, afin d'avoir un fusil d'assaut en complément. Or, le DMR M39 EMR
correspond très bien à la classe Éclaireur. Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.
|
Équipements
|Choix pour le build M39 EMR
|Gadget 1
|Mine antipersonnel (si Éclaireur) ou selon vos préférences
|Gadget 2
|Selon vos préférences
|Arme à lancer
|Grenade Frag, Grenade Flash ou Grenade Fumigène
|Arme corps-à-corps
|Couteau de combat KBR Mark II
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du M39 EMR de Battlefield 6
peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du M39 EMR de BF6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (0)