M433 Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce fusil d'assaut

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 octobre 2025 à 16h12
Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le fusil d'assaut M433 sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
M433 Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce fusil d'assaut
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6 invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.

Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour le fusil d'assaut M433 sur Battlefield 6, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.

Meilleur build pour le fusil d'assaut M433 sur Battlefield 6

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Le M433 de Battlefield 6 est le premier fusil d'assaut auquel vous avez accès, notamment via la classe Assaut. De ce fait, vous n'avez aucune action à réaliser pour le débloquer. Toutefois, il se peut que l'arme de base ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour le M433 de BF6, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.

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Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du M433 de Battlefield 6 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.

Meilleurs accessoires pour la classe M433 de BF6

Accessoires
 Choix pour le build M433 
Lunette SU-123 1.5X (10 points) ou RO-M 1.75X (10 points)
Chargeur Chargeur rapide 30 coups (10 points)
Module sous canon Poignée nervurée verticale (20 points) ou Poignée pleinement angulaire (25 points)
Bouche Frein de bouche compensé (20 points)
Canon Cannelé 419 mm (20 points)
Munitions Balles chemisées (5 points)
Ergonomie Puits de chargeur évasé (10 points)

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Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M433 de BF6

Pour parfaire votre build du fusil d'assaut M433 sur Battlefield 6, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise. De notre côté, nous apprécions le fait d'avoir une arme supplémentaire, comme un fusil à pompe ou une carabine/DMR, afin de pouvoir gérer des affrontements à courte ou bien longue distance (ce qui exige d'opter pour la classe Assaut). Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens.

Équipements
 Choix pour le build M433 
Gadget 1 Selon vos préférences
Gadget 2 Selon vos préférences
Arme à lancer Grenade Frag ou Grenade Flash
Arme corps-à-corps Couteau de combat KBR Mark II

Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du M433 de Battlefield 6 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du M433 de BF6.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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