B36A4 Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce fusil d'assaut

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le fusil d'assaut B36A4 sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6
invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build
afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.
Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour le fusil d'assaut B36A4 sur Battlefield 6
, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.
Meilleur build pour le fusil d'assaut B36A4 sur Battlefield 6
Le B36A4 de Battlefield 6
est un fusil d'assaut qui pourrait satisfaire de nombreux joueurs et joueuses, et qui peut aller avec plusieurs classes, notamment Assaut et Soutien. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour la B36A4 de BF6
, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.
Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du B36A4 de Battlefield 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.
Meilleurs accessoires pour la classe B36A4 de BF6
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Accessoires
|Choix pour le build B36A4
|Lunette
|RO-M 1.75X (10 points) ou RO-S 1.25X (10 points)
|Chargeur
|Chargeur 36 coups (15 points)
|Module sous canon
|Poignée 6H64 Verticale (25 points) ou Poignée verticale classique (35 points)
|Bouche
|Frein de bouche compensé (20 points)
|Canon
|Cannelé de 510 mm (15 points)
|Munitions
|Balle chemisée (5 points)
Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout B36A4 de BF6
Pour parfaire votre build du fusil d'assaut B36A4 sur Battlefield 6
, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Pour ce qui est du Gadget 1 et Gadget 2, c'est à votre guise et selon votre classe. De notre côté, nous apprécions le fait d'avoir une arme supplémentaire, comme un fusil à pompe ou un DMR, afin de pouvoir gérer des affrontements à courte ou bien longue distance (ce qui exige d'opter pour la classe Assaut). Pour les armes à lancer, la grenade frag ou la grenade flash sont à privilégier, à notre sens. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe.
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Équipements
|Choix pour le build B36A4
|Gadget 1
|Selon vos préférences
|Gadget 2
|Selon vos préférences
|Arme à lancer
|Grenade Frag ou Grenade Flash
|Arme corps-à-corps
|Couteau de combat KBR Mark II
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du B36A4 de Battlefield 6
peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du B36A4 de BF6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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