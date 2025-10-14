M2010 ESR Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce fusil de précision

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.
Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif, Battlefield 6
invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leur build
afin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.
Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons le meilleur build/loadout pour le fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6
, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.
Meilleur build pour le fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6
Le M2010 ESR de Battlefield 6
est un fusil de précision que vous avez dès le début du jeu, étant donné qu'il s'agit de l'arme emblématique de la classe Éclaireur. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter le meilleur build possible pour le M2010 ESR de BF6
, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.
Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de le M2010 ESR de Battlefield 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.
Meilleurs accessoires pour la classe M2010 ESR de BF6
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Accessoires
|Choix pour le build M2010 ESR
|Lunette
|S-VPS 6X (10 points)
|Chargeur
|Chargeur 5 coups (5 points)
|Module sous canon
|Poignée bipied rapide (10 points)
|Bouche
|Cache-flamme (10 points) ou Frein de bouche compensé (20 points)
|Canon
|Carbone 660 mm (15 points)
|Munitions
| Longue portée (10 points) ou Balle chemisée (5 points)
|Ergonomie
|Culasse DLC (30 points)
Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M2010 ESR de BF6
Pour parfaire votre build du fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6
, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Comme dit précédemment, le M2010 ESR
est très intéressant si vous jouez la classe Éclaireur. Pour les armes à lancer, la grenade frag est à privilégier, selon nous. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe et de votre façon de jouer.
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Équipements
|Choix pour le build M2010 ESR
|Gadget 1
|Mine antipersonnel
|Gadget 2
|Selon vos préférences
|Arme à lancer
|Grenade Frag ou Détecteur de proximité à lancer
|Arme corps-à-corps
|Couteau de combat KBR Mark II
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du M2010 ESR de Battlefield 6
peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du M2010 ESR de BF6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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