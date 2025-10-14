M2010 ESR Battlefield 6 : Le meilleur build pour ce fusil de précision

Découvrez la meilleure classe/le meilleur build pour le fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour cette arme.

Meilleur build pour le fusil de précision M2010 ESR sur Battlefield 6

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Meilleurs accessoires pour la classe M2010 ESR de BF6

Accessoires Choix pour le build M2010 ESR Lunette S-VPS 6X (10 points) Chargeur Chargeur 5 coups (5 points) Module sous canon Poignée bipied rapide (10 points) Bouche Cache-flamme (10 points) ou Frein de bouche compensé (20 points) Canon Carbone 660 mm (15 points) Munitions Longue portée (10 points) ou Balle chemisée (5 points) Ergonomie Culasse DLC (30 points)

Les meilleurs équipements et l'arme secondaire pour le loadout M2010 ESR de BF6

Équipements Choix pour le build M2010 ESR Gadget 1 Mine antipersonnel Gadget 2 Selon vos préférences Arme à lancer Grenade Frag ou Détecteur de proximité à lancer Arme corps-à-corps Couteau de combat KBR Mark II















Comme bien d'autres jeux de tir avec un aspect compétitif,invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux accessoires, mais aussi à confectionner leurafin de maximiser les dégâts et les performances. Évidemment, certaines armes et certains équipements sont plus intéressants que d'autres, bien que cela reste, en soi, assez subjectif.Toutefois, il se peut que vous vous demandiez quelle arme choisir et quels accessoires sélectionner pour dominer le champ de bataille. Dans ce qui suit, nous vous proposons, et ce, dans le but de dominer les lobbys du nouvel opus Battlefield.est un fusil de précision que vous avez dès le début du jeu, étant donné qu'il s'agit de l'arme emblématique de la classe Éclaireur. Toutefois, il se peut que l'arme de base (version usine) ne vous convienne pas et que vous désiriez monter, afin de performer davantage. C'est pourquoi nous vous apportons quelques conseils à ce sujet.Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier certains éléments.Pour parfaire votre, nous vous conseillons l'arme secondaire P18. Comme dit précédemment,est très intéressant si vous jouez la classe Éclaireur. Pour les armes à lancer, la grenade frag est à privilégier, selon nous. Mais encore une fois, cela dépend des options proposées par votre classe et de votre façon de jouer.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessous devraient vous permettre de profiter d'une desRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.