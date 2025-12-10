Les développeurs de Battlefield 6 admettent avoir négligé la visibilité du mode Portal

Justin Wiebe, directeur du design chez Ripple Effect, confie que le mode Portal de Battlefield 6 souffre d'un manque de visibilité critique. Malgré des créations communautaires jugées fantastiques, un souci technique et une interface utilisateur confuse empêchent actuellement ces contenus de toucher le grand public.
C'est un aveu de faiblesse rare dans l'industrie
, mais nécessaire pour avancer. Justin Wiebe, directeur du design chez Ripple Effect, s'est récemment exprimé sur l'état actuel de Battlefield 6
et plus particulièrement sur son mode Portal. Si le jeu rassemble quotidiennement plus d'un million de joueurs, une fraction trop restreinte s'aventure dans les créations communautaires
. La raison ? Une combinaison frustrante de problèmes techniques et de choix d'interface qui enterrent littéralement le travail des fans.
Un potentiel créatif bridé par la technique
Lors d'un entretien avec PCGamer
, Justin Wiebe ne cache pas son admiration pour ce que la communauté parvient à produire grâce aux nouveaux outils
, qui incluent désormais un éditeur de niveaux basé sur le moteur Godot et une fonctionnalité de serveurs persistants. Cependant, l'enthousiasme laisse place à la frustration lorsqu'il s'agit de la diffusion de ces contenus.
Ce que nous ne faisons pas assez bien pour l'instant, c'est de mettre en avant ces expériences pour que le reste de la communauté puisse y jouer. Il y a en fait un problème technique que nous attendons de corriger pour pouvoir le faire, ce qui est douloureux. Je veux juste que ces créations communautaires soient partagées.
Contrairement à l'ère de Battlefield 2042, où les créateurs devaient rester connectés pour héberger leurs parties, Battlefield 6 propose des serveurs persistants
. C'était la condition sine qua non pour espérer voir des modes de jeu devenir viraux. Pourtant, malgré cette avancée majeure, le flux de joueurs vers Portal reste anémique
. Justin Wiebe explique vérifier quotidiennement l'avancée des correctifs, impatient de voir les vannes s'ouvrir enfin.
L'interface utilisateur : le grand coupable ?
Si le problème technique mentionné par Justin Wiebe reste flou, un autre obstacle est évident pour quiconque lance le jeu : l'interface
. Les joueurs n'ont pas mâché leurs mots concernant les menus actuels de Battlefield, souvent comparés à une interface de style Netflix, lente et surchargée. Le mode Portal en est la première victime, relégué tout en bas d'une liste interminable de playlists
, juste au-dessus d'une campagne solo souvent délaissée.
Même si un joueur parvient à scroller suffisamment bas pour trouver l'onglet Communauté, il se heurte à un écran de navigation obtus qui décourage l'exploration
. C'est un contraste saisissant avec la promesse initiale du studio, qui vendait Portal comme un pilier central de l'expérience Battlefield 6
. Les fermes d'XP qui polluaient le navigateur au lancement ont été nettoyées, laissant place à des mini-jeux inventifs et des remix de cartes nostalgiques, mais qui restent désespérément vides.
L'espoir d'un correctif rapide
La situation est d'autant plus regrettable que les outils sont là. L'éditeur est puissant, la communauté est active, mais le lien entre les créateurs et les joueurs est rompu. Justin Wiebe reste néanmoins optimiste quant à la capacité du studio à redresser la barre rapidement
.
Je crois que nous avons les bons ingrédients. Donc, croisons les doigts pour que nous résolvions cela très rapidement et que nous commencions à aider Portal à prospérer pour la communauté.
Il est impératif pour Battlefield Studios de corriger le tir. Dans un marché où la rétention des joueurs repose souvent sur la créativité communautaire, comme le prouvent Fortnite
ou Roblox
, laisser Portal à l'abandon serait une erreur stratégique majeure. Les ingrédients sont effectivement là, mais la recette manque encore de liant.
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