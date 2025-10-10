Durée de vie Battlefield 6 : Combien d'heures faut-il pour terminer la campagne ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de la campagne de Battlefield 6, et donc combien d'heures faut-il pour la finir.
Comme vous le savez probablement déjà, Battlefield 6
, qui est développé par DICE et édité par EA, propose une campagne, en plus de son fameux mode multijoueur. Certains joueurs et joueuses comptent, bien évidemment, la parcourir, que ce soit entre plusieurs parties en multijoueur ou avant. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent naturellement quelle est la durée de vie de la campagne de Battlefield 6
, et donc combien d'heures sont nécessaires pour la terminer.
Durée de vie de la campagne de Battlefield 6
Comme vous vous en doutez, la durée de vie de la campagne de Battlefield 6
n'est pas très importante, étant donné que le corps principal du titre, et donc de l'expérience proposée par DICE, est le mode multijoueur en ligne. De ce fait, ne vous attendez pas à passer beaucoup de temps dans les neuf missions principales de l'histoire de BF 6
, qui sont, pour rappel, jouables en solo. Sachez, toutefois, que le nombre d'heures peut varier en fonction de la difficulté choisie et si vous désirez obtenir tous les trophées et succès du titre.
Combien d'heures pour terminer la campagne de Battlefield 6 ?
Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de la campagne de Battlefield 6
, et donc le nombre d'heures que vous passerez dessus avant de la boucler.
- Terminer la campagne de Battlefield 6 → Environ 6 heures.
Une durée de vie
plutôt courte donc pour la campagne de BF 6
, mais qui est, en réalité, assez similaire à celle d'autres opus Battlefield. À titre de comparaison, il fallait environ 6-7 heures pour terminer l'histoire de Battlefield 1. Ainsi, Battlefield 6
est dans la lignée de ses prédécesseurs, sur ce point précis.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Comme vous l'aurez compris, ce nouvel opus Battlefield, qui ne figure pas dans le catalogue du Game Pass au moment où nous écrivons ces lignes, ne dispose pas de versions PS4 et Xbox One.
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