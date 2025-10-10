Durée de vie Battlefield 6 : Combien d'heures faut-il pour terminer la campagne ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de la campagne de Battlefield 6, et donc combien d'heures faut-il pour la finir.

Durée de vie de la campagne de Battlefield 6

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Combien d'heures pour terminer la campagne de Battlefield 6 ?

Terminer la campagne de Battlefield 6 → Environ 6 heures.

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Comme vous le savez probablement déjà,, qui est développé par DICE et édité par EA, propose une campagne, en plus de son fameux mode multijoueur. Certains joueurs et joueuses comptent, bien évidemment, la parcourir, que ce soit entre plusieurs parties en multijoueur ou avant. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent naturellement, et donc combien d'heures sont nécessaires pour la terminer.Comme vous vous en doutez,n'est pas très importante, étant donné que le corps principal du titre, et donc de l'expérience proposée par DICE, est le mode multijoueur en ligne. De ce fait, ne vous attendez pas à passer beaucoup de temps dans les neuf missions principales de l'histoire de, qui sont, pour rappel, jouables en solo. Sachez, toutefois, que le nombre d'heures peut varier en fonction de la difficulté choisie et si vous désirez obtenir tous les trophées et succès du titre.Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez dessus avant de la boucler.Uneplutôt courte donc pour, mais qui est, en réalité, assez similaire à celle d'autres opus Battlefield. À titre de comparaison, il fallait environ 6-7 heures pour terminer l'histoire de Battlefield 1. Ainsi,est dans la lignée de ses prédécesseurs, sur ce point précis.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Comme vous l'aurez compris, ce nouvel opus Battlefield, qui ne figure pas dans le catalogue du Game Pass au moment où nous écrivons ces lignes, ne dispose pas de versions PS4 et Xbox One.