Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.0, qui apporte du contenu massif, est disponible, voici le patch notes



le 09 décembre 2025 à 12h20 Publié par Corentin Rimbert le 09 décembre 2025 à 12h20

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.3.0 de Battlefield 6, qui ajoute des modes temporaires, des cartes enneigées et une nouvelle arme, en plus d'innombrables améliorations.