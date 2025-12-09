Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.0, qui apporte du contenu massif, est disponible, voici le patch notes

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.3.0 de Battlefield 6, qui ajoute des modes temporaires, des cartes enneigées et une nouvelle arme, en plus d'innombrables améliorations.
En ce mardi 9 décembre 2025, et comme prévu, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.1.3.0, qui apporte de nouveaux contenus, diverses améliorations et plusieurs changements
. Il s'agit de la dernière partie de la saison 1 de BF6.
Les joueurs pourront découvrir la version de la carte Empire State sous la neige, un mode à durée limitée, une nouvelle arme et bien d'autres choses. Cette mise à jour est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.1.3.0 de Battlefield 6
ci-dessous.
Patch notes de la mise à jour 1.1.3.0 de Battlefield 6
Nouveau contenu : Offensive d'hiver
- Nouvelle carte à durée limitée : Ice Lock Empire State. Une version hivernale d'Empire State avec des rues gelées et des éléments visuels saisonniers.
- Nouveau mode multijoueur et mode Gauntlet à durée limitée : Un mode événement à thème jouable en Domination, Conquête et variantes de missions Gauntlet sur Ice Lock Empire State, incluant la mécanique exclusive « Gel ».
- Nouvelle arme de mêlée : le piolet d'escalade sur glace. Débloqué via le chemin bonus de l'Offensive d'hiver.
- Mises à jour Portal : Ice Lock Empire State est disponible pour les expériences Portal prises en charge pendant la durée de l'événement.
- Passe de combat : Chemin Bonus de l'Offensive d'hiver : une piste de récompenses à durée limitée de 11 paliers comprenant des éléments cosmétiques d'événement, des boosters d'XP et le piolet d'escalade sur glace.
Mises à jour majeures pour la version 1.1.3.0
- Amélioration de l'enregistrement des tirs dans des situations auparavant peu fiables, incluant les ajustements rapides de visée, les tirs avant la fin d'un zoom, et les combats rapprochés avec de nombreux joueurs. Ces mises à jour rendent les impacts de balles plus prévisibles et le retour des dégâts plus facile à lire en temps réel.
- Visibilité améliorée des soldats à courte portée, avec des contours plus marqués et de meilleures animations en position couchée afin d'aider les soldats à se détacher plus clairement dans les zones à faible contraste ou visuellement chargées.
- Affinement de la maniabilité des armes pour une précision plus constante, en corrigeant des problèmes liés au comportement du premier tir, à l'interaction avec le recul et à l'alignement des accessoires, de façon à rendre les armes plus stables et prévisibles en combat.
- Fiabilité améliorée pour plusieurs gadgets principaux, incluant des mises à jour du mortier portable LWCMS, de la pochette de ravitaillement, de l'écran de fumée et des outils de déplacement afin qu'ils se comportent de manière cohérente et fournissent un retour plus clair.
- Clarté et interactions renforcées pour les véhicules, corrigeant des problèmes liés aux zones de dégâts, aux superpositions d'ATH, aux réticules de sièges et au comportement de caméra pour rendre le gameplay en véhicule plus stable pour les conducteurs comme pour les passagers.
- Mise à jour des configurations de Breakthrough et Rush sur plusieurs cartes pour améliorer l'équilibre attaquants/défenseurs, fluidifier la progression entre les secteurs, et ajuster la distribution des véhicules en fonction des données de match et des retours des joueurs.
- Passage audio général améliorant la lisibilité des combats, incluant des bruits de pas et de déplacement plus clairs, un retour plus fiable lorsque l'armure est brisée, et des ajustements sur plusieurs sons de gameplay prioritaires.
DOMAINES D'AMÉLIORATION
AUDIO
Cette mise à jour apporte un large éventail d'améliorations audio, notamment un équilibrage dédié des bruits de pas afin de rendre les déplacements plus clairs, plus faciles à localiser et plus lisibles à différentes distances.
Nous avons également corrigé des problèmes de performances et de mémoire pouvant faire disparaître certains sons, comme les bruits de pas ou l'audio des véhicules, surtout durant les parties Battle Royale à grande échelle. Pour anticiper cela alors que nous ajoutons davantage de contenu audio, nous avons ajusté les priorités mémoire de la majorité des sons du jeu et optimisé le chargement de certains assets audio volumineux. Ces ajustements permettent aux sons de combat, de mouvement et de véhicules de se jouer plus régulièrement même en forte surcharge.
Il s'agit d'une étape importante vers un environnement sonore plus stable et plus prévisible, même si certains cas particuliers peuvent encore subsister selon le matériel et les conditions de match.
Changements
JOUEUR
- Correction d'un problème de clipping lors du déplacement d'un soldat sur une surface inclinée en étant allongé.
- Correction d'un clipping sur les épaules du personnage lors des sauts.
- Correction d'un bug rare où les dégâts de chute ne s'appliquaient pas immédiatement après une réanimation.
- Correction de saccades et mouvements de caméra agressifs lors d'exécutions sur des ennemis couchés selon certains angles.
- Correction d'un problème permettant d'utiliser une enjambée pour éviter d'être écrasé par un véhicule lancé à pleine vitesse.
- Correction d'un bug où les vibrations manette continuaient indéfiniment si un rechargement était interrompu par un changement d'arme ou de gadget.
- Correction d'un bug où la détection des tirs échouait lors de tirs combinés à des ajustements de visée extrêmement rapides.
- Correction d'une rotation incorrecte des jambes du soldat lors d'une chute en position allongée.
- Correction d'une sensation de lenteur du déplacement sur terrain irrégulier.
- Correction d'un bug d'alignement des mains lors du passage par une fenêtre.
- Correction d'un problème où les mains disparaissaient lors d'une enjambée en chargeant un défibrillateur.
- Correction d'un bug où une réanimation après une mort en chute entraînait des dégâts de chute au saut suivant.
- Correction d'un bug permettant au joueur de continuer à contrôler son soldat après une mort dans l'eau.
- Correction d'un problème où entrer dans l'eau en étant accroupi pouvait coincer le joueur.
- Correction d'un bug empêchant d'infliger des dégâts de mêlée aux soldats dans l'eau ou assis sur des sièges de véhicules exposés.
- Correction de difficultés à franchir certains escaliers, surtout à basse vitesse.
- Correction d'une animation incorrecte en descendant une échelle avec une grenade équipée.
- Correction d'un problème d'animation de grenade en vue FPS en mode spectateur.
- Correction d'un bug où subir un coup de mêlée empêchait d'attaquer ensuite.
- Correction du clipping des mains dans les échelles en vue FPS.
- Correction d'un bug où interrompre un traînage + réanimation ne stoppait pas la progression de réanimation.
- Correction d'un bug où des entrées/sorties rapides de véhicules causaient plus tard des problèmes de détection des tirs.
- Correction d'un bug empêchant les dégâts de chute en atterrissant sur un véhicule.
- Correction d'animations de mêlée incorrectes lors du franchissement d'obstacles moyens.
- Correction d'un bug où le joueur semblait attaquer avec une échelle d'assaut.
- Correction d'un décalage de visée lors d'un zoom contre un mur en sprint.
- Correction d'un effet lumineux incorrect devant l'effet thermobarique avec une lampe torche.
- Correction de la caméra de mort apparaissant sous la carte.
- Correction d'une position incorrecte de l'arme de mêlée en tenant un M87A1.
- Correction d'un délai sur les animations de marche en escaliers en vue FPS.
- Correction de clipping en vue TPS avec le HK433 et certains accessoires.
- Amélioration des animations de franchissement pour des transitions plus fluides.
- Amélioration de la détection des tirs à courte distance entre plusieurs joueurs.
- Amélioration de l'interaction entre recul et visée pour une précision plus fiable.
- Amélioration des animations de mêlée en étant allongé.
- Amélioration de la réactivité en début et fin de traînage/réanimation.
- Amélioration de la transition vers/depuis la position couchée.
- Amélioration de la visibilité des soldats à bout portant grâce à un ajustement de luminosité.
- Correction d'une animation incorrecte en appliquant une armure juste après une attaque de mêlée.
- Mise à jour des animations couchées en vue TPS pour une meilleure lisibilité.
VÉHICULES
- Correction d'un bug où les tirs de mitrailleuses lourdes ne détectaient pas toujours les dégâts.
- Correction d'un bug où certains sièges étaient mal catégorisés, empêchant l'affichage du réticule approprié.
- Correction d'un bug où la boussole soldat pouvait apparaître en même temps que la boussole véhicule.
- Correction de zones de dégâts incorrectes sur certains blindés.
- Correction de l'affichage de la caméra d'apparition du quad.
- Correction partielle d'un problème où l'audio des véhicules pouvait cesser durant une partie.
ARMES
- Correction d'un bug de blocage dans l'animation d'inspection d'arme en entrant dans un véhicule.
- Correction rare d'un bug d'affichage de lunettes de visée.
- Correction d'un mauvais placement de la poignée inclinée ajustable.
- Correction d'une baisse involontaire de précision au premier tir lors de transitions de zoom rapides.
- Correction d'un bug où une attaque de mêlée ne renvoyait pas l'arme précédente.
- Correction de l'apparition involontaire d'effets thermiques ou flous sur certaines lunettes.
- Correction d'un bug où les mannequins de tir ne se relevaient pas.
- Correction d'un problème où les effets des munitions FMJ s'appliquaient à d'autres types.
- Correction d'un bug où les accessoires sous-canon n'étaient pas toujours restaurés en ramassant un kit.
- Correction d'un bug d'alignement de lampe-torche lors du sprint en grand FOV.
- Correction du timing du bug “peekaboo” sur les mannequins.
- Augmentation du délai entre deux tirs du Mini Scout de 100 ms.
- Réduction du recul mais augmentation de sa variation sur plusieurs armes (M250, NVO-228E, RPKM, SG 553R, SOR-300SC).
- Réduction du coût des chargeurs 200 coups L110/M123K et retrait de la pénalité de dispersion en ADS.
- Ajustement des vibrations sur PS5 lors des rechargements.
- Mise à jour de la mêlée : un joueur équipé d'une arme de mêlée peut choisir entre une exécution (F/RS) ou un coup de crosse (clic gauche/RT).
CARTES & MODES
- Ajustement des zones de capture en Conquête et Escalade sur le Pont de Manhattan afin que les objectifs ne puissent plus être capturés depuis les toits.
- Extension des zones hors-limites sur les toits d'Empire State, Pont de Manhattan et Quartier des Saints.
- Correction d'un problème où les morts n'étaient pas correctement comptabilisées dans Crescendo.
- Correction d'un problème où les joueurs n'obtenaient pas correctement le crédit d'un kill causé par la destruction de la grue sur Vallée de Mirak.
- Correction d'un problème rendant temporairement indisponible la sélection de véhicules en Escalade si un joueur se trouvait sur l'écran de déploiement quand un territoire changeait de camp.
- Améliorations visant à réduire les cas où les joueurs rejoignent des parties proches de la fin d'un round.
- Le minuteur hors-limites sur Pont de Manhattan est désormais correctement réglé à 10 secondes.
- Mise à jour du placement des M-COMs sur Pic de Libération et Pont de Manhattan pour améliorer l'avancée des attaquants.
- Mise à jour du comportement d'apparition des Battle Pickups :
- En Percée, ils apparaissent lorsque les secteurs associés sont activés.
- En Conquête et Escalade, ils apparaissent lorsque les points de capture associés sont contrôlés par une équipe.
- Plusieurs mises à jour des layouts Percée pour corriger les déséquilibres attaque/défense et améliorer le flux général, l'équilibrage véhicules et la lisibilité des zones de capture.
- Pont de Manhattan
- Suppression des véhicules Défenseurs dans les Secteurs 2 et 3.
- Ajout d'un IFV Attaquant supplémentaire dans le Secteur 3.
- Mise à jour des volumes de capture dans les Secteurs 1, 2 et 3 pour un rythme d'attaque plus cohérent.
- Vallée de Mirak
- Suppression des véhicules Défenseurs pour tous les secteurs.
- Ajustements des véhicules Attaquants :
- Secteur 1 : IFVs réduits de 2 à 1 ; chars augmentés de 1 à 2.
- Secteur 2 : ajout d'un IFV Attaquant.
- Secteur 3 : ajout d'un IFV Attaquant.
- Mise à jour des volumes de capture pour faciliter l'attaque.
- Nouvelle Sobek
- Secteur 2 : ajout d'un char Défenseur et d'un IFV Défenseur.
- Secteur 3 : ajout d'un IFV Attaquant ; suppression du char Défenseur et du transport léger.
- Ajustement des volumes de capture pour améliorer la progression des attaquants.
- Opération Firestorm
- Secteur 2 : ajustement des blindés Défenseurs.
- Secteur 3 : ajout de 2 chars Attaquants et 1 IFV Attaquant ; suppression du char Défenseur.
- Mise à jour des zones de capture pour soutenir la poussée des attaquants.
- Pic de Libération
- Secteur 3 : suppression du char Défenseur.
- Secteur 5 : ajout de 2 IFVs Attaquants ; suppression du transport Défenseur.
- Mise à jour des volumes de capture pour faciliter l'avancement.
- Siège du Caire
- Ajout d'un char Attaquant supplémentaire dans les Secteurs 1 et 3.
- Mise à jour des zones de capture du point B pour améliorer le potentiel d'avancée.
- Empire State
- Secteur 1 : mise à jour du volume de capture du point B.
- Secteur 2 : mise à jour des volumes de capture des points A et B.
PROGRESSION
- Correction d'un problème où les ennemis repérés par le LTLM II Portable Laser Designator ne comptaient pas pour le défi hebdomadaire « Repérer des ennemis avec des gadgets Recon ».
- Correction d'un problème où le Lanceur Airburst incendiaire ne progressait pas correctement le défi « Spécialiste Support 2 » lorsque des dégâts étaient infligés par son nuage de feu persistant.
UI & HUD
- Ajout d'une fenêtre de chargement lors de l'entrée d'un code tournoi pour mieux informer le joueur.
- Ajout de l'indice « Vue libre » pour les hélicoptères dans les astuces du pilote.
- Les ennemis ne peuvent plus être repérés depuis la grande carte.
- Le joueur déclenchant la destruction de la grue voit maintenant son ID correctement enregistré dans le journal des scores.
- L'indication « Couper le parachute » apparaît désormais correctement en multijoueur hors REDSEC.
- Correction d'un problème où les véhicules vides n'étaient pas correctement mis à jour en icônes alliées sur la minicarte.
- Correction d'un bug rare où les icônes d'objectifs pouvaient disparaître après un redéploiement.
- Correction d'un bug où l'armure d'un coéquipier apparaissait brièvement dans une couleur incorrecte lorsqu'elle se brisait.
- Correction de l'affichage des camouflages dans la section Défis.
- Correction de l'ordre des invites « Rentrer » et « Déployer » avec l'EOD Bot.
- Correction d'un bug où les killcards ne s'affichaient pas toujours lors de morts dans des véhicules.
- Correction des descriptions de zones de combat sur les écrans de chargement selon le mode actif.
- Correction d'un bug d'affichage des offres de la boutique lors du défilement rapide.
- Correction de rotation incorrecte de la caméra de déploiement en spectateur.
- Correction d'un bug où les différents états peints du LTLM II n'étaient pas reflétés dans le HUD.
- Correction du HUD hélicoptère disparaissant lorsque la couleur était réglée sur noir.
- Correction de problèmes de tri dans les listes d'accessoires LMR27 et ES 5.7.
- Correction d'incohérences d'icônes pour le Mortier portable LWCMS entre carte et minicarte.
- Correction d'un texte LMG dupliqué dans la Traverse Mark 2.
- Correction de la prévisualisation 3D des véhicules lors d'un changement de preset.
- Correction d'un écran noir lors du zoom sur la grande carte.
- Correction d'un bug empêchant les icônes des Stations de ravitaillement d'apparaître.
- Amélioration du comportement du commorose pour les demandes de réparation / extraction.
- Amélioration du recadrage des images sur les écrans d'achat du Battle Pass.
- Amélioration du ping sur alliés, demandes de réanimation et armes stationnaires.
- Amélioration de la clarté des conditions de déblocage pour les Bonus Missions.
- Réduction des icônes de joueurs à terre : seuls les deux plus proches s'affichent.
- Suppression du changement de classe via Q/E sur l'écran de déploiement.
- Clarification de l'aide Snap Zoom : option uniquement valable en Solo et Portal.
- Les noms alliés et de squad clignotent désormais lorsque le joueur récupère vie ou munitions.
- Les armes stationnaires n'affichent plus d'icônes de ramassage si un joueur demande à être récupéré.
- Les cosmétiques débloqués sont désormais listés avant les cosmétiques verrouillés.
- Les retours arrière sur console ne permettent plus d'ouvrir par erreur le menu Quitter.
- Amélioration de la priorité des alertes de verrouillage (lock-on), plus visibles.
- Mise à jour de l'écran de chargement Saints Quarter.
- Mise à jour des icônes HUD des lanceurs sous-canon.
PARAMÈTRES
- Correction d'un bug où modifier l'option « Console de commande » ne s'appliquait pas sans redémarrage.
- Correction d'un bug d'affichage du titre du menu « Modifier les schémas manette ».
- Correction d'une valeur incorrecte dans les réglages de sensibilité véhicule.
- Correction des curseurs incapables de parcourir proprement les décimales.
- Amélioration de la courbe de réponse « Dynamique » pour la visée manette.
- Doublement de l'amplitude possible pour les sensibilités souris Infanterie & Véhicule.
SOLO
- Correction d'un bug où le minuteur hors-limites ne tenait pas compte de la mort ou de l'état « Mandown ».
AUDIO
Bruits de pas
- Ajout d'identifiants vocaux spécifiques à certains véhicules hostiles.
- Empêchement des dialogues environnementaux de soldats durant les moments sans combat.
- Ajustement du volume de la musique et des SFX du logo.
- Correction d'un bug audio en rampant en visant.
- Correction d'un bug où les sons de soin se jouaient plusieurs fois.
- Correction d'un bug où certains dialogues n'étaient pas affectés par le réglage de volume voix.
- Correction de bugs de musique de fin/ début de round.
- Correction d'un « Low Health » audio qui restait coincé.
- Correction d'effets audio des Supply Crates se répétant sur joueurs à terre.
- Correction du mauvais SFX joué sur « Avancez au secteur suivant ».
- Correction d'un mauvais dialogue allié joué lors d'un tir de mortier voisin.
- Correction du son manquant lors d'un plongeon de combat.
- Correction du son de charge du Rorsch Mk-2.
- Correction de l'absence d'audio sur certains effets de véhicules.
- Correction du son manquant lors de l'inspection des armes.
- Optimisation de la mémoire audio et de la priorisation des sons.
- Meilleure lisibilité des couches audio ennemies (tissu, équipement).
- Réduction des atténuations liées aux dégâts, faibles HP, notifications, occlusion.
- Amélioration des distances audio (proche/moyen/loin).
- Volume accru des déplacements ennemis, surtout lorsqu'ils sont derrière le joueur.
- Réduction des baisses exagérées dues aux déplacements en douce (accroupi, rampant).
- Réduction de l'impact du trait « Spec-Op » sur les bruits de pas.
- Réduction des bruits de frottement contre murs/sol.
- Réduction des volumes alliés & joueur en Wartapes, Wartapes VAL et REDSEC.
- Fiabilisation des déclencheurs audio de pas selon vitesses et postures.
- Suppression des limites sur le nombre de sources audio ennemies proches.
- Ajustements mineurs selon matériaux et directions.
PORTAL
- Correction des bots qui n'affichaient pas leurs classes sur l'écran d'insertion.
- Correction des scripts mod.PlaySound() et mod.PlayVO() acceptant des objets incorrects.
- Correction de mod.PlayVO() jouant toujours la VO du drapeau Alpha.
- Correction d'assets SDK pour MainStreet, ClubHouse et Marina.
IA
- Les bots peuvent désormais répondre aux demandes de munitions, soins et récupération.
- Correction de bots trop lents à réparer des véhicules alliés.
- Correction de bots restant immobiles en tentant de se mettre à couvert.
- Correction de bots mettant trop de temps à trouver un chemin valide.
- Amélioration de la réactivité IA lors des réanimations.
- Amélioration générale de la logique de réanimation et des déplacements IA.
REDSEC
JOUEUR
- Correction d'un bug rare où un respawn de Second Chance pouvait placer les joueurs à plus de 1 000 mètres dans les airs.
- Correction d'un problème où une mauvaise sensibilité souris était appliquée à la caméra en vue troisième personne du MH-47 lors de l'insertion.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être expulsés pour inactivité en mode spectateur.
- Correction d'un problème empêchant les joueurs de récupérer une seconde arme personnalisée obtenue en récompense de mission.
- Correction d'un problème où l'indication d'exécution n'apparaissait pas toujours lorsqu'on approchait un ennemi par derrière.
- Correction d'un problème où une mauvaise animation se jouait en passant d'une grenade d'appel à une autre arme.
- Correction d'un problème où les animations de changement d'arme se cassaient après avoir quitté le Call-In du largage de ravitaillement.
- L'activation d'une tour ou d'une balise de redéploiement désactive désormais toute autre tour/balise active de la même équipe.
GAUNTLET
- Correction d'un problème où les objets de mission ne tombaient pas si le porteur se déconnectait.
VÉHICULES
- Correction d'un problème où les chars et les ambulances pouvaient se chevaucher visuellement.
- Correction d'un problème où certains conteneurs de véhicules pouvaient être vides après ouverture.
ARMES
- Ajustement des dégâts du Rorsch Mk-2 SMRW Rail Gun contre les soldats entièrement blindés.
- Un tir dans la tête tue toujours en un coup.
- Un tir dans le corps laisse désormais l'ennemi à 10 PV.
GADGETS
- Correction d'un problème de textures incorrectes sur le projectile déployé par le drone de reconnaissance XFGM-6D.
- Correction d'un problème où l'altitude du XFGM-6D diminuait involontairement au fil du match.
CALL-INS
- Correction d'un problème empêchant Smoke Cover de s'activer en fin de partie.
- Le UAV explose désormais entièrement à l'impact lorsqu'il est abattu.
CARTE
- Correction d'un problème empêchant un effet lumineux de clavier Razer de se déclencher lors de l'interaction avec des antennes dans la mission « Signal Hack ».
BATTLE ROYALE
- Amélioration du placement des boîtes de loot sur toute la carte pour une accessibilité plus fiable.
GAUNTLET
- Correction d'un problème où les M-COM de Wreckage ne se réactivaient pas après leur destruction.
UI & HUD
- Correction d'un problème où la barre d'armure des coéquipiers s'affichait même lorsqu'elle était pleine.
- Ajout d'une distinction plus claire entre les demandes d'inventaire du joueur et celles de l'escouade.
- Ajout d'une notification d'amélioration dans le feed lorsqu'une arme est améliorée.
- Correction d'un problème où l'icône des véhicules lootables disparaissait de la minicarte au-delà de 25 m.
- Correction d'un problème où l'interface de mission Tank Hunter pouvait rester active si l'escouade ciblée détruisait son propre char.
- Mise à jour des visuels des récompenses de mission pour refléter les nouveaux changements de cartes d'accès.
- Ajout des bonnes invites d'interaction pour les équipes contre-mission lors du désamorçage des explosifs dans Wreckage.
- Correction d'un problème où le tableau des scores était trié par morts au lieu du score.
- Correction d'un problème où la superposition de l'écran de chargement d'équipement pouvait s'afficher par-dessus le briefing de mission Gauntlet sur Aftermath.
- Correction des couleurs d'appartenance des M-COM dans les missions Wreckage.
AUDIO
- Correction d'un problème où les sous-titres ne s'affichaient pas correctement pendant l'insertion.
- Correction de l'audio d'interface manquant lors du déblocage de la première Amélioration de Terrain.
- Augmentation du volume du son de bris d'armure pour les coups entrants et sortants.
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