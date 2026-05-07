EA se félicite d'une année record grâce à Battlefield 6, après avoir licencié ses développeurs

Electronic Arts vient de publier des résultats financiers historiques, portés par le succès de Battlefield 6. Pourtant, derrière ces chiffres records, l'éditeur cache une réalité bien plus sombre, marquée par des licenciements massifs et un rachat imminent qui inquiète profondément l'industrie du jeu vidéo.

Electronic Arts a de quoi se réjouir sur le plan comptable. L'éditeur américain vient d'annoncer une année fiscale exceptionnelle, enregistrant une hausse de 9 % de ses réservations nettes pour atteindre la somme vertigineuse de huit milliards de dollars. Ce succès éclatant repose en grande partie sur les épaules de Battlefield 6, qualifié par l'entreprise de jeu le plus performant de toute l'histoire de la franchise sur un seul exercice financier.

Le paradoxe des licenciements face au succès financier

Après un lancement explosif en fin d'année dernière, le dernier opus de la célèbre saga de tir a pulvérisé de multiples records internes. Cependant, cette réussite commerciale laisse un goût amer. En mars dernier, Electronic Arts a procédé à une violente vague de licenciements qui a directement frappé les développeurs à l'origine de ce triomphe. Une situation qui illustre une nouvelle fois que la création d'un jeu rentable et salué par la critique ne garantit aucune sécurité face aux exigences des investisseurs.















Pour tenter de reconquérir sa communauté, également déçue du manque de contenu digne de la saga, l'éditeur a récemment dévoilé une nouvelle feuille de route promettant l'ajout massif de cartes et de fonctionnalités inédites.

Les piliers financiers et l'ombre du rachat

Outre son jeu de tir phare, Electronic Arts consolide ses revenus colossaux grâce à la monétisation intégrée et à son inépuisable catalogue sportif. Notamment grâce à FC 26 et sa version mobile, qui affichent tous deux une croissance solide. De son côté, Apex Legends s'offre le meilleur trimestre de son année, confirmant une dynamique positive en termes d'engagement et de dépenses des joueurs.

Fait notable, aucun appel avec les investisseurs n'a accompagné ce bilan financier, en raison du rachat imminent de l'entreprise.

Il reste un nombre limité d'examens réglementaires en cours, et les parties travaillent assidûment pour finaliser ces dernières étapes.

Cette acquisition colossale plongerait l'entreprise dans une dette de 20 milliards de dollars. Malgré cela, la direction assure que cette transition ne compromettra pas sa liberté créative ni ses valeurs centrées sur les joueurs.

Pourtant, de nombreux analystes du secteur se montrent pessimistes. Le futur Electronic Arts pourrait se concentrer massivement sur les jeux en tant que service et les simulations sportives, sacrifiant au passage l'innovation et les nouvelles idées. Des fermetures de studios supplémentaires semblent inévitables, ce qui alarme particulièrement les fans du studio BioWare, déjà fragilisé. L'unique lueur d'espoir résiderait dans la revente de certaines licences, permettant à d'autres créateurs de les exploiter.

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Enfin, l'identité des futurs propriétaires, menés par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, soulève de vives inquiétudes quant à une potentielle censure de franchises inclusives comme Les Sims. Le studio Maxis a dû intervenir publiquement pour rassurer sa communauté, affirmant que « le contrôle créatif et les valeurs d'inclusivité » demeuraient totalement intacts. L'avenir dira si ces promesses résisteront à la pression financière.

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