Battlefield : EA envisagerait une sortie annuelle de la licence, à la manière de Call of Duty

Selon les derniers bruits de couloir, EA réfléchirait à transformer Battlefield en franchise annuelle d'ici cinq à six ans, avec plusieurs studios en rotation. Une stratégie qui rappelle celle de Call of Duty, mais qui soulève déjà des inquiétudes.
Alors que Battlefield 6 est attendu pour le 10 octobre 2025 après quatre ans de développement et une bêta qui a séduit les joueurs, des rumeurs évoquent une refonte profonde du calendrier de la licence. EA envisagerait de mettre en place un système permettant de sortir un nouvel opus chaque année, une première dans l'histoire de la saga.
Un modèle inspiré de Call of Duty
D'après l'analyste Michael Pachter, qui affirme avoir discuté avec Byron Beede, General Manager de la franchise, EA aurait pour objectif de s'appuyer sur trois studios, dont DICE, Ripple Effect et EA Motive, pour développer des épisodes en alternance, chacun sur un cycle de trois ans. Ce roulement pourrait ainsi permettre d'assurer une sortie annuelle, comme Activision le fait depuis des années avec Call of Duty, avec succès, notamment sur le plan financier.
Battlefield GM Byron Beede told Industry analyst Michael Patcher that the goal is to make Battlefield an Annual Title in 5-6 years.
"Their goal is 3 studios making Battlefield on a 3-year basis, so they can get to Battlefield annually", Patcher said. "It's going to take 5 or 6… pic.twitter.com/Nsp4sswEy5
Si ce modèle a fait de la série concurrente l'une des plus rentables du marché, il est aussi régulièrement critiqué pour avoir entraîné une certaine lassitude et une baisse de créativité au fil du temps. Chaque épisode n'étant plus ou moins qu'une copie avec simplement un renouvellement des cartes et des armes, avec parfois une nouvelle fonctionnalité. Cela n'empêche toutefois pas les joueurs de passer par la case achat, ce qu'EA verrait d'un bon œil.
Une arme à double tranchant pour Battlefield
Une telle stratégie pourrait garantir un flux constant de contenu et maintenir l'engagement des joueurs. Mais pour une licence réputée pour ses batailles à grande échelle et son ambition technique, la pression d'une sortie annuelle pourrait compromettre la qualité et la cohérence des expériences.
Chargement du sondage...
0 votant
L'exemple de Battlefield 2042, sorti dans un état technique désastreux avant de mettre des mois à être corrigé, reste encore dans toutes les mémoires. Beaucoup de fans préféreraient que DICE et les autres studios prennent davantage de temps pour peaufiner chaque jeu, plutôt que de les voir sortir dans la précipitation.
Un projet encore lointain
Il est important de souligner qu'EA n'a pas confirmé officiellement cette orientation. Selon Michael Pachter, cette annualisation ne se mettrait pas en place avant cinq à six ans, ce qui laisse le temps de réajuster les plans en fonction de l'accueil et de la longévité de Battlefield 6, lequel devrait être un franc succès.
Pour l'heure, la priorité reste évidemment le lancement de Battlefield 6 sur PS5, Xbox Series et PC, prévu le 10 octobre. Si le jeu parvient à séduire et à maintenir une communauté active sur le long terme, EA pourrait revoir sa stratégie et conserver un rythme de sortie plus espacé. Si vous avez joué à la bêta, vous pouvez d'ailleurs déjà voir vos statistiques.
commentaire (1)
Encore une belle idée d'ea qui veut faire comme Activision : prendre ses joueurs pour des pigeons. BF c'est pas FIFA