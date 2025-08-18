Battlefield : EA envisagerait une sortie annuelle de la licence, à la manière de Call of Duty



le 18 août 2025 à 14h45 Publié par Corentin Rimbert le 18 août 2025 à 14h45

Selon les derniers bruits de couloir, EA réfléchirait à transformer Battlefield en franchise annuelle d'ici cinq à six ans, avec plusieurs studios en rotation. Une stratégie qui rappelle celle de Call of Duty, mais qui soulève déjà des inquiétudes.