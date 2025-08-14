Battlefield 6 : Comment voir vos statistiques et votre ratio KD ?

Découvrez comment consulter vos statistiques dans Battlefield 6, y compris votre ratio KD, votre précision de tir et d'autres données clés.
EA et DICE ont déjà mis un tracker de statistiques, pour que vous puissiez facilement suivre vos performances dans Battlefield 6. Même si la Bêta ouverte de Battlefield 6 n'est pas encore terminée, il est déjà possible de consulter vos statistiques du premier week-end de test, et cela sera très probablement mis à jour plus tard. Que ce soit par curiosité ou pour analyser vos performances, voici toutes les étapes pour accéder à vos données.
Comment consulter ses statistiques dans Battlefield 6
La méthode est simple et ne prend que quelques minutes grand maximum. Commencez par vérifier votre boîte mail liée à votre compte EA, car certains joueurs ont directement reçu leurs statistiques par e-mail. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :
Allez dans l'onglet dédié aux stats si vous n'y êtes pas encore.
Entrez votre EA ID dans le champ prévu à cet effet.
Cliquez sur l'icône de la loupe pour afficher vos statistiques.
Comment trouver votre EA ID
Attention, votre EA ID n'est pas toujours votre pseudo habituel. Si vous jouez à Battlefield 6 sur Steam, par exemple, votre pseudo en jeu pourrait ne pas être votre EA ID s'il est différent. Si vous ne parvenez pas à afficher vos stats, il est possible que vous saisissiez le mauvais identifiant. Voici comment le trouver :
Ouvrez l'EA App et prenez votre pseudo, si vous jouez sur PC. Sinon suivez les étapes ci-dessous.
En haut à droite du site officiel de Battlefield 6, cliquez sur l'icône représentant un personnage.
Sélectionnez Connexion et identifiez-vous avec l'adresse e-mail liée à votre compte EA.
Recliquez sur l'icône, puis choisissez Voir le profil.
Votre EA ID s'affiche dans la section Informations du compte. Copiez-le pour l'utiliser sur le site des statistiques.
Quelles statistiques sont affichées ?
Une fois connecté, vous aurez accès à une série de statistiques uniques qui mettent en avant vos performances sur Battlefield 6 :
Précision de tir
Nombre total de parties jouées
XP total
Ratio Éliminations/Morts
Nombre total d'éliminations
Nombre total d'assistances
Nombre total de réanimations
Classe la plus jouée
Mode de jeu le plus joué
Vous aurez également la possibilité de partager vos stats avec vos amis. Et rassurez-vous, rien ne vous oblige à révéler votre précision si elle est perfectible.
commentaire (0)