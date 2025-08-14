Battlefield 6 : Comment voir vos statistiques et votre ratio KD ?

Découvrez comment consulter vos statistiques dans Battlefield 6, y compris votre ratio KD, votre précision de tir et d'autres données clés.

Comment consulter ses statistiques dans Battlefield 6

Rendez-vous sur le site officiel de Battlefield 6.

Allez dans l'onglet dédié aux stats si vous n'y êtes pas encore.

Entrez votre EA ID dans le champ prévu à cet effet.

dans le champ prévu à cet effet. Cliquez sur l'icône de la loupe pour afficher vos statistiques.

Comment trouver votre EA ID

Ouvrez l'EA App et prenez votre pseudo, si vous jouez sur PC. Sinon suivez les étapes ci-dessous.

En haut à droite du site officiel de Battlefield 6, cliquez sur l'icône représentant un personnage.

Sélectionnez Connexion et identifiez-vous avec l'adresse e-mail liée à votre compte EA.

Recliquez sur l'icône, puis choisissez Voir le profil .

. Votre EA ID s'affiche dans la section Informations du compte. Copiez-le pour l'utiliser sur le site des statistiques.

L'EA ID se trouve à cet endroit.

Quelles statistiques sont affichées ?

Précision de tir

Nombre total de parties jouées

XP total

Ratio Éliminations/Morts

Nombre total d'éliminations

Nombre total d'assistances

Nombre total de réanimations

Classe la plus jouée

Mode de jeu le plus joué

EA et DICE ont déjà mis un tracker de statistiques, pour que vous puissiez facilement suivre vos performances dans Battlefield 6. Même si la Bêta ouverte den'est pas encore terminée, il est déjà possible de consulter vos statistiques du premier week-end de test, et cela sera très probablement mis à jour plus tard. Que ce soit par curiosité ou pour analyser vos performances, voici toutes les étapes pour accéder à vos données.La méthode est simple et ne prend que quelques minutes grand maximum. Commencez par vérifier votre boîte mail liée à votre compte EA, car certains joueurs ont directement reçu leurs statistiques par e-mail. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :Attention, votren'est pas toujours votre pseudo habituel. Si vous jouez à Battlefield 6 sur Steam, par exemple, votre pseudo en jeu pourrait ne pas être votre EA ID s'il est différent. Si vous ne parvenez pas à afficher vos stats, il est possible que vous saisissiez le mauvais identifiant. Voici comment le trouver :Une fois connecté, vous aurez accès à une série de statistiques uniques qui mettent en avant vos performances sur Battlefield 6 :Vous aurez également la possibilité de partager vos stats avec vos amis. Et rassurez-vous, rien ne vous oblige à révéler votre précision si elle est perfectible.