Battlefield 6 devrait être l'un des épisodes de la saga les plus gore et sanglant

L'ESRB a attribué à Battlefield 6 la classification M (Mature 17+) pour « Blood and Gore, Intense Violence, and Strong Language ». C'est la première fois depuis Battlefield Hardline qu'un épisode de la franchise obtient cette mention spécifique liée au gore.
Alors que Battlefield 6
sortira le 10 octobre, sa fiche sur le Xbox Store
a révélé une information qui interpelle les fans. Le jeu sera plus violent que ses prédécesseurs récents, avec un retour du gore explicitement mentionné par l'ESRB
. Un choix qui alimente les spéculations sur le contenu de la campagne solo, encore très mystérieuse.
Un retour du gore absent depuis Battlefield 4 et Hardline
Les derniers opus principaux, à savoir Battlefield 1, Battlefield V et Battlefield 2042, n'avaient pas reçu la mention « Gore » dans leur classification. Le dernier épisode concerné remontait à Battlefield 3, Battlefield 4 et Hardline, ce dernier étant sorti en 2015. Le fait que Battlefield 6 retrouve cette étiquette laisse penser à une orientation plus crue et viscérale
de son contenu, notamment pour la campagne, qui reste assez mystérieuse malgré le trailer d'annonce, qui l'a contextualisé.
Côté européen (l'ESRB étant l'organisme nord-américain), nous aurons le droit à un PEGI 16 avec les mentions « Langage grossier et Violence
».
Une campagne plus sombre en perspective ?
Les phases multijoueur, largement testées durant les bêtas, ne se démarquaient pas particulièrement par leur niveau de violence graphique, jugé similaire à celui de 2042. Cela renforce l'idée que la classification vise surtout la campagne solo
, qui n'a pas encore été dévoilée en détail. Les fans spéculent déjà sur un récit plus sombre et plus brutal, susceptible de pousser l'expérience narrative plus loin que dans les derniers volets.
À environ un mois de la sortie de BF 6, Electronic Arts devrait nous en dire plus avec une présentation plus poussée de la campagne. Rappelons que les fonctionnalité sur PC, sans le ray tracing, ont récemment été dévoilées
.
Rendez-vous le 10 octobre pour découvrir Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series, qui est très attendu après la bêta ouverte qui a majoritairement séduit les joueurs.
commentaire (1)
Rah non dommage, j'aimerais tant que ça soit plus kikoulol et décalé, un peu comme le monde des gobelins de diablo