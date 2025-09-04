Battlefield 6 devrait être l'un des épisodes de la saga les plus gore et sanglant

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2025 à 11h54
L'ESRB a attribué à Battlefield 6 la classification M (Mature 17+) pour « Blood and Gore, Intense Violence, and Strong Language ». C'est la première fois depuis Battlefield Hardline qu'un épisode de la franchise obtient cette mention spécifique liée au gore.
Battlefield 6 devrait être l'un des épisodes de la saga les plus gore et sanglant
Alors que Battlefield 6 sortira le 10 octobre, sa fiche sur le Xbox Store a révélé une information qui interpelle les fans. Le jeu sera plus violent que ses prédécesseurs récents, avec un retour du gore explicitement mentionné par l'ESRB. Un choix qui alimente les spéculations sur le contenu de la campagne solo, encore très mystérieuse.

Un retour du gore absent depuis Battlefield 4 et Hardline

battlefield6-1
Les derniers opus principaux, à savoir Battlefield 1, Battlefield V et Battlefield 2042, n'avaient pas reçu la mention « Gore » dans leur classification. Le dernier épisode concerné remontait à Battlefield 3, Battlefield 4 et Hardline, ce dernier étant sorti en 2015. Le fait que Battlefield 6 retrouve cette étiquette laisse penser à une orientation plus crue et viscérale de son contenu, notamment pour la campagne, qui reste assez mystérieuse malgré le trailer d'annonce, qui l'a contextualisé.

Côté européen (l'ESRB étant l'organisme nord-américain), nous aurons le droit à un PEGI 16 avec les mentions « Langage grossier et Violence ».

Chargement du sondage...

0 votant

Une campagne plus sombre en perspective ?

Les phases multijoueur, largement testées durant les bêtas, ne se démarquaient pas particulièrement par leur niveau de violence graphique, jugé similaire à celui de 2042. Cela renforce l'idée que la classification vise surtout la campagne solo, qui n'a pas encore été dévoilée en détail. Les fans spéculent déjà sur un récit plus sombre et plus brutal, susceptible de pousser l'expérience narrative plus loin que dans les derniers volets.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

À environ un mois de la sortie de BF 6, Electronic Arts devrait nous en dire plus avec une présentation plus poussée de la campagne. Rappelons que les fonctionnalité sur PC, sans le  ray tracing, ont récemment été dévoilées

À lire également

Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix

Battlefield 6 : Différentes éditions, précommande et prix

Rendez-vous le 10 octobre pour découvrir Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series, qui est très attendu après la bêta ouverte qui a majoritairement séduit les joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Pourquoi le nouveau crossover de Battlefield 6 divise autant les joueurs ?
Battlefield 6 23 septembre 2026

Pourquoi le nouveau crossover de Battlefield 6 divise autant les joueurs ?

La récente collaboration entre Battlefield 6 et Medal of Honor fait couler beaucoup d'encre. En intégrant des équipements de la Seconde Guerre mondiale dans un univers moderne, le jeu relance le débat sur la perte d'identité visuelle des jeux service.
Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.0 du 15 septembre 2026, patch notes et détails
Battlefield 6 15 septembre 2026

Battlefield 6 : MàJ 1.4.3.0 du 15 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.3.0, déployée le 15 septembre 2026, de Battlefield 6.
Le futur géant du jeu vidéo ? EA pourrait être absorbé par le groupe Savvy Games
Battlefield 6 11 septembre 2026

Le futur géant du jeu vidéo ? EA pourrait être absorbé par le groupe Savvy Games

Un mois après son rachat historique par l'Arabie Saoudite, Electronic Arts pourrait déjà connaître un bouleversement majeur. Le Fonds d'investissement public saoudien envisagerait de fusionner l'éditeur américain avec Savvy Games Group, créant ainsi un mastodonte absolu du jeu vidéo, au prix de probables restructurations massives.

commentaire (1)

Avatar
Simbba (invité) Le 04/09/2025 à 15:01

Rah non dommage, j'aimerais tant que ça soit plus kikoulol et décalé, un peu comme le monde des gobelins de diablo