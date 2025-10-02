Battlefield 6 : Voici quand et comment le prétélécharger sur PC, PS5 et Xbox Series

Alors que la sortie de Battlefield 6 est proche, les développeurs ont annoncé que le prétéléchargement été disponible. Retour sur les dates importantes sur PC, PS5 et Xbox Series.
L'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année est sur le point de sortir. Electronic Arts s'apprête effectivement à lancer le tant espéré Battlefield 6, et pour que tout se passe du mieux possible, le studio permet aux joueurs de le prétélécharger. Mais comme tout ne se passe pas de la même façon selon la plateforme, nous vous expliquons en détail comment télécharger Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Comment prétélécharger Battlefield 6
Prétéléchargement sur PC
À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas encore possible de prétélécharger Battlefield 6
étant donné que sur Steam, cette fonctionnalité va se débloquer le 3 octobre
. Concernant le moment exact, il semblerait que cela se fasse en fin de journée, aux alentours de 17 heures. Mais il est possible que cela se fasse plus tôt.
À ce moment, vous pourrez vous rendre sur Steam et lancer le téléchargement, qui devrait s'afficher.
Prétéléchargement Xbox Series
Les joueurs évoluant sur la dernière console de Microsoft seront plus avantagés, étant donné que le prétéléchargement est dès maintenant disponible
. Si vous faites partie des nombreux joueurs ayant précommandé Battlefield 6, vous pouvez déjà installer le jeu et donc gagner du temps lors de la sortie en vous rendant dans votre bibliothèque.
Prétéléchargement PS5
Pour les joueurs sur PS5, c'est comme pour les joueurs PC, il faudra patienter., étant donné que le prétéléchargement de Battlefield 6 sur PS5 débutera le 3 octobre
, là aussi en fin de journée normalement.
En bref, voici les moments où les prétéléchargements de Battlefield 6 se débloquent
:
- Xbox Series S/X → Dès maintenant disponible
- PlayStation 5 → le 3 octobre en fin de journée (17 heures)
- Steam → le 3 octobre en fin de journée (17 heures)
Évidemment, pour être éligible au prétéléchargement de Battlefield 6, quelle que soit la plateforme, il faut avoir précommandé l'une des éditions du jeu
. Si ce n'est pas fait, vous devez obligatoirement avoir préacheté le titre pour l'installer en avance. Sinon, il faut attendre la sortie officielle.
Dans tous les cas, le rendez-vous est donné pour le 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et le 28 octobre pour le lancement de la saison 1, avec sa première phase
.
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