Battlefield 6 utilisera des bots pour compléter les serveurs en manque de joueurs

Pour garantir aux joueurs une expérience multijoueur sans interruption, EA et DICE annoncent que Battlefield 6 intégrera des soldats contrôlés par l'IA afin de remplir automatiquement les serveurs lorsque le nombre de joueurs réels est insuffisant. Une solution qui pourrait s'avérer pratique, mais soulève également quelques questions.
À l'occasion d'un récent événement multijoueur de Battlefield 6
à Hong Kong, Jac Carlsson, représentant de DICE, a ainsi confirmé cette information, précisant que cette mesure permettra aux joueurs d'entrer rapidement dans une partie même lorsque les serveurs peinent à se remplir complètement
.
Des soldats IA pour éviter les serveurs vides
D'après les informations relayées par Battlefield Bulletin
via le média taïwanais GNN
, l'objectif de DICE est clair : permettre à un maximum de joueurs de lancer une partie sans attente excessive
. Les soldats IA viendront ainsi en renfort pour « compléter » les équipes lorsque les serveurs ne réuniront pas assez de joueurs humains pour débuter une partie immédiatement.
Cette solution semble particulièrement utile en dehors des heures de pointe ou dans des régions moins peuplées, évitant ainsi les longues périodes d'attente que certains joueurs peuvent parfois rencontrer.
Des interrogations persistent sur l'intégration des bots
Si la démarche paraît prometteuse, plusieurs questions restent toutefois en suspens. DICE n'a pas encore précisé si les bots seront automatiquement remplacés par des joueurs réels dès que ces derniers rejoignent la partie, ni même quel sera le niveau de compétence de ces soldats virtuels. La question de l'équilibre reste ainsi centrale : trop faibles, les bots risquent de diminuer l'intérêt des parties ; trop performants, ils pourraient frustrer les joueurs débutants.
Des événements saisonniers pour dynamiser l'expérience multijoueur
En parallèle, DICE annonce que Battlefield 6 proposera régulièrement des événements saisonniers afin de renouveler l'expérience multijoueur
. Ces saisons incluront de nouveaux modes de jeu, armes et cartes inédites, bien que la fréquence exacte de ces ajouts n'ait pas encore été dévoilée. Ces nouveautés régulières devraient permettre de maintenir l'intérêt de la communauté sur le long terme, renforçant ainsi la dynamique du jeu.
Pour rappel, Battlefield 6 sortira officiellement le 10 octobre 2025
sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. En attendant, les joueurs pourront participer à deux phases de bêta ouverte
.
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