Preview Battlefield 6 : On y a joué quelques heures, voici notre ressenti

Nous avons eu la chance de jouer, durant quelques heures, à Battlefield 6, pour vous livrer notre ressenti. Entre gunplay intense, carte bien construite et nouveautés intéressantes, voici ce que nous en avons pensé.
Electronic Arts nous a invités à Paris pour découvrir en avant-première le très attendu Battlefield 6. En plus d'une présentation XXL qui a mis l'eau à la bouche, nous avons eu le privilège de jouer plusieurs heures au jeu, testant différentes cartes et modes. Une première prise en main prometteuse, qui donne envie d'y retourner encore et encore.
Premiers pas sur Battlefield 6
Dès les premiers instants, le jeu met à l'aise. Les habitués des FPS retrouveront leurs repères avec une interface claire et épurée. Choix du mode, sélection de la classe, personnalisation de l'équipement : tout est simple et intuitif. Changer d'arme est rapide, et une visite au stand de tir permet de la tester immédiatement pour s'y familiariser.
Une fois en jeu, les sensations Battlefield sont bien là
. Attention toutefois à ne pas se laisser submerger par les nombreux effets visuels : les explosions omniprésentes sont un élément central du gameplay. Elles transforment littéralement les cartes et peuvent, dans certains modes, offrir un avantage tactique, comme faciliter la capture d'un point. Les développeurs ont d'ailleurs insisté sur un point fort du jeu : la destruction des bâtiments. Cette mécanique est pleinement intégrée et les joueurs pourront eux-mêmes déclencher des effondrements pour remodeler le champ de bataille à leur avantage.
Des nouveautés pertinentes
Si les fondations restent classiques, plusieurs améliorations notables viennent affiner l'expérience
. Les animations ont été entièrement retravaillées pour plus de fluidité : sauts, sprints, escalades… chaque mouvement gagne en naturel. Escalader des décombres, par exemple, se fait désormais sans cette sensation de lourdeur qu'on pouvait ressentir dans les précédents opus.
Autre ajout bienvenu : la possibilité de soigner un coéquipier tout en restant mobile, en le trainant
. Vous n'êtes plus obligé de rester exposé en plein champ de bataille pour réanimer un allié. Une mécanique à la fois simple et intelligente, qui pourrait rapidement devenir essentielle.
Un gunplay jouissif et équilibré
Le retour des classes traditionnelles, combiné à un système de personnalisation plus libre, offre un bon compromis entre structure et liberté. Certaines armes restent associées à des classes spécifiques sous forme d'armes signatures
, dotées de passifs uniques, mais dans l'ensemble, chacun peut trouver son style de jeu. Nous avons principalement joué Soutien, armé d'un fusil d'assaut ou d'un SMG. Les combats nous ont paru équilibrés et satisfaisants, même si les SMG perdent naturellement en efficacité à longue distance. À noter toutefois : l'interface liée aux coéquipiers au sol et aux interactions peut parfois paraître brouillonne, mais rien de rédhibitoire. Globalement, le gunplay est précis, plaisant, et promet de belles sensations
.
Le TTK (Time to Kill) semble bien calibré : il faut rester précis pour éliminer un adversaire, mais une petite marge d'erreur est tolérée, ce qui favorise les échanges dynamiques. Nous avons pu tester trois modes : Team Deathmatch, Ruée et Conquête, sur deux cartes. Coup de cœur pour celle située au Caire, pensée pour les affrontements à grande échelle : bâtiments pour les combats rapprochés, rues dégagées pour les tirs longue distance. Un vrai terrain de jeu.
Visuellement, Battlefield 6 impressionne
. Mais c'est surtout l'ambiance sonore qui marque : les bruitages, les impacts, les explosions… tout sonne juste. En intérieur, on perçoit clairement les pas des ennemis, ce qui renforce l'immersion et l'aspect tactique des affrontements.
Une hype légitime
À la fin de notre session, une seule envie : y rejouer. Il faudra patienter jusqu'à la bêta ouverte
, mais tout laisse penser que Battlefield 6 séduira davantage que Battlefield 2042
, à condition que l'optimisation soit au rendez-vous dès la sortie.
Seule réserve : le jeu pourrait sembler trop accessible à certains. Les véhicules, par exemple, sont très faciles à prendre en main, là où les précédents épisodes demandaient plus d'expérience. Reste à voir si cela nuira à la profondeur de jeu. Les développeurs ont en tout cas promis de rester à l'écoute de la communauté et d'ajuster l'équilibrage au besoin.Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.
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