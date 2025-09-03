Battlefield 6 : Une partie du contenu et la thème de la saison 1 fuite



le 03 septembre 2025 à 15h26 Publié par Corentin Rimbert le 03 septembre 2025 à 15h26

Alors que Battlefield 6 arrive dans un peu plus d'un mois, les premières fuites évoquent déjà le contenu de sa saison 1, qui devrait arriver dans la foulée de sa sortie. Trois cartes gratuites seraient au programme, toutes situées aux États-Unis, avec le retour d'un terrain culte venu de Battlefield Hardline.