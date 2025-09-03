Battlefield 6 : Une partie du contenu et la thème de la saison 1 fuite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 15h26
Alors que Battlefield 6 arrive dans un peu plus d'un mois, les premières fuites évoquent déjà le contenu de sa saison 1, qui devrait arriver dans la foulée de sa sortie. Trois cartes gratuites seraient au programme, toutes situées aux États-Unis, avec le retour d'un terrain culte venu de Battlefield Hardline.
Battlefield 6 : Une partie du contenu et la thème de la saison 1 fuite
Electronic Arts a déjà confirmé que Battlefield 6 fonctionnerait sous un modèle live-service. Mais contrairement à Battlefield 2042, critiqué pour son manque de cartes en post-lancement, cette nouvelle itération semble vouloir rassurer les joueurs dès sa première saison. Un datamine réalisé via BF Labs révèle en effet que trois cartes gratuites devraient être proposées dès la saison 1.

Trois nouvelles cartes en Californie

Selon les fichiers dataminés (via MP1ST), les cartes de la saison 1 seraient toutes situées en Californie. La première, baptisée Eastwood, est décrite comme une map de grande échelle adaptée aux combats massifs. La deuxième, Badlands, vient d'être révélée grâce au travail du groupe de dataminers 1BF, qui a également recréé le plan de Eastwood. Enfin, la troisième carte ne serait autre que Downtown, un terrain culte issu de Battlefield Hardline, développé à l'époque par Visceral Games.

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Le retour de cette carte illustre la volonté de DICE de réutiliser certains terrains appréciés de la communauté. Il ne s'agirait pas d'une reproduction exacte à 100 %, mais d'une réinterprétation pour coller aux mécaniques et à l'échelle de Battlefield 6. Cette pratique n'est pas nouvelle, d'autres maps emblématiques comme Operation Firestorm sont aussi prévues pour cet opus.

Comme souvent avec les fuites, ces éléments restent à prendre avec précaution. Les données pourraient provenir de versions de test ou de contenu abandonné. Toutefois, plusieurs sources fiables, dont le leaker reconnu temporyal, confirment que la Californie sera bien le théâtre de la première saison de Battlefield 6. Il faudra probablement attendre une annonce officielle de la part d'EA ou de DICE d'ici la sortie pour valider ces informations.
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Un lancement riche en contenu

Ces révélations s'ajoutent à d'autres éléments déjà confirmés ou dataminés comme la présence d'un mode battle royale avec plusieurs points d'intérêt qui arrivera plus tard dans l'année, des skins d'armes réalistes, et le retour d'outils cultes comme l'EOD Bot pour la classe Ingénieur. DICE a également annoncé que les serveurs persistants feraient partie du jeu, une demande de longue date de la communauté.

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