Battlefield 6 : Nouvelles fuites du mode battle royale, qui enflamme déjà les joueurs



le 01 septembre 2025 à 15h52 Publié par Corentin Rimbert le 01 septembre 2025 à 15h52

Des vidéos montreraient un premier aperçu de la carte du futur mode battle royale de Battlefield 6. Si elles ne reflètent pas encore le rendu final, elles suffisent à susciter un véritable engouement dans la communauté des FPS.