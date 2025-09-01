Battlefield 6 : Nouvelles fuites du mode battle royale, qui enflamme déjà les joueurs

Des vidéos montreraient un premier aperçu de la carte du futur mode battle royale de Battlefield 6. Si elles ne reflètent pas encore le rendu final, elles suffisent à susciter un véritable engouement dans la communauté des FPS.
Alors que Battlefield 6
a déjà connu une bêta retentissante, surpassant Call of Duty sur Steam, les rumeurs se multiplient autour de son mode battle royale. Des séquences circulant sur les réseaux sociaux ont offert un aperçu inédit de la carte
, et même si elles proviennent d'une version de développement incomplète, les retours des initiés laissent entrevoir un mode prometteur.
Un premier aperçu de la carte
Les vidéos, partagées par le leaker Misaka_Mikoto_01 (via Battlefield Wire
), montrent un joueur se parachutant depuis le ciel dans une vaste zone urbaine et côtière
. On peut également observer quelques tirs d'armes et l'utilisation d'une masse pour détruire des murs
, confirmant la place importante de la destructibilité dans l'environnement du battle royale. Cependant, les séquences dévoilées souffrent de problèmes visuels évidents avec des textures incomplètes, manque de loot apparent et des zones encore brutes. Des comptes spécialisés rappellent que ce build n'est en aucun cas représentatif de la version finale, et qu'il s'agit avant tout d'un aperçu de la carte
.
Des retours internes très positifs
Au-delà des images, les retours de personnes ayant eu accès à des sessions de test sont enthousiastes. Un insider explique n'avoir entendu que du bien de la part des joueurs qui ont pu le tester. Cela laisse penser que, malgré l'aspect brut des vidéos, le cœur du gameplay serait déjà solide et capable de rivaliser avec les poids lourds du genre.
Un concurrent sérieux pour Warzone ?
Avec une bêta qui a déjà battu des records de fréquentation sur Steam et des fuites qui attisent la curiosité, Battlefield 6 semble prêt à entrer dans l'arène du battle royale avec ambition
. Reste à voir si ce mode saura s'imposer face à un concurrent aussi massif que Warzone, qui est l'un des plus populaires.
Rappelons que le battle royale de Battlefield 6 devrait arriver en free-to-play, mais ne sortira normalement pas en même temps que le jeu, le 10 octobre. Nous devrions avoir plus d'informations au cours des prochaines semaines.
commentaires (2)
la même !
Trop hate d'en savoir plus !! ça a l'air très prometteur en vrai