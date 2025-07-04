Battlefield 6 : Une fuite majeure dévoile les premiers détails du mode Battle Royale tant attendu



le 04 juillet 2025 à 12h28 Publié par Corentin Rimbert le 04 juillet 2025 à 12h28

Très attendu par les fans, Battlefield 6 continue de faire parler de lui avec une nouvelle fuite importante révélant un aperçu inédit de son futur mode Battle Royale. Cette vidéo dévoilée récemment offre des détails clés sur la façon dont se déroulera le début des parties, renforçant l'impatience des joueurs à l'approche de son lancement.