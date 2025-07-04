Battlefield 6 : Une fuite majeure dévoile les premiers détails du mode Battle Royale tant attendu

Très attendu par les fans, Battlefield 6 continue de faire parler de lui avec une nouvelle fuite importante révélant un aperçu inédit de son futur mode Battle Royale. Cette vidéo dévoilée récemment offre des détails clés sur la façon dont se déroulera le début des parties, renforçant l'impatience des joueurs à l'approche de son lancement.
Les fuites continuent pour Battlefield 6, qui n'a toujours pas été officialisée. Cette fois, c'est le Battle Royale qui est mis en avant, puisque EA va tenter d'attirer un certain nombre de joueurs via ce mode, bien que le genre soit en large déclin depuis quelques années.
Un aperçu saisissant du lancement des parties
Selon cette nouvelle fuite, via le très fiable temporyal
sur X, la séquence d'ouverture d'une partie en mode Battle Royale dans Battlefield 6 mettra les joueurs directement dans l'ambiance d'un intense conflit militaire
. On y aperçoit une flotte d'hélicoptères militaires traversant un ciel chaotique, essuyant des tirs nourris provenant d'une zone de guerre dévastée.
La vidéo, supprimée depuis, révèle également que la carte utilisée pour ce mode se situerait en Californie
, un lieu inédit dans la série. Les joueurs seront parachutés depuis des hélicoptères de transport CH-47 Chinook
, ajoutant une touche réaliste à l'expérience.
Un anneau destructeur pour dynamiser les combats
Autre élément majeur dévoilé par cette fuite : une mécanique innovante de zone mortelle réduisant progressivement l'espace jouable
. Contrairement aux traditionnelles tempêtes ou gaz toxiques des autres Battle Royale, Battlefield 6 introduit une matière mystérieuse nommée NXC
. Cet anneau destructeur forcera ainsi les combattants à se rapprocher, accentuant la tension et l'urgence des affrontements.
Un développement toujours en cours
La vidéo qui a fuité, cependant, ne dévoile aucun gameplay direct, précisant clairement qu'il s'agit d'une séquence encore en cours de développement. Ainsi, ce mode n'a probablement pas encore atteint sa forme finale.
Il est important de souligner que Battlefield Labs
, l'entité chargée des tests internes, continue d'organiser régulièrement des sessions de jeu pour peaufiner l'expérience globale du titre. De nouvelles images et détails pourraient donc émerger dans les prochains mois, avant la sortie de ce Battlefield 6.
Battlefield 6 : un pari ambitieux pour EA
Electronic Arts mise beaucoup sur Battlefield 6, souhaitant même atteindre la barre ambitieuse des 100 millions de joueurs
, notamment grâce à ce nouveau mode Battle Royale. La concurrence directe avec des titres phares comme Call of Duty Warzone
ou encore Fortnite
pousse le studio à redoubler d'efforts pour proposer une expérience unique et captivante.
À ce jour, le mode Battle Royale est certainement l'un des éléments les plus attendus par les fans de la franchise, et son succès déterminera probablement une grande partie de la popularité future du jeu. Le jeu disposera aussi d'une campagne solo, même si son état actuel susciterait de la crainte auprès des développeurs
.
Avec cette dernière fuite, Battlefield 6 confirme qu'il est bien décidé à revenir en force dans l'univers des jeux de tir compétitifs
. Malgré quelques inquiétudes, l'intérêt autour de ce mode inédit ne cesse de grandir. Les prochains mois seront décisifs pour Battlefield 6, qui devrait se dévoiler aux joueurs d'ici quelques semaines si tout se passe bien.
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