Battlefield 6 : Double mauvaise nouvelle pour la campagne

Si les joueurs sont heureux de savoir qu'une campagne est de retour dans Battlefield 6, ces derniers pourraient très vite déchanter. Cette histoire serait relativement courte, et pourrait l'être encore plus d'ici à la sortie.
La saga Battlefield
est à un tournant décisif. Après l'absence remarquée d'une campagne solo dans Battlefield 2042
, de nombreux joueurs attendent avec impatience le retour de ce mode emblématique dans le prochain opus
. Mais les dernières nouvelles ne sont guère rassurantes : la campagne de Battlefield 6, déjà estimée très courte, pourrait subir d'importantes coupes supplémentaires avant même sa sortie
.
Une campagne solo limitée à six heures ?
Selon un récent rapport publié par Ars Technica
, la durée de la campagne solo de Battlefield 6 serait de seulement six heures
. Cette durée apparaît particulièrement réduite, surtout en comparaison des précédentes campagnes de la franchise, réputées pour leur intensité immersive et leur richesse scénaristique.
L'objectif initial était pourtant ambitieux : proposer une expérience solo d'une dizaine d'heures, capable de rivaliser avec les plus grandes productions du genre
. Mais les contraintes et les retards accumulés auraient contraint les développeurs à réviser leurs ambitions à la baisse.
Une situation critique pour le développement
Actuellement pilotée par EA Motive
, avec le soutien de Criterion
et DICE
, la campagne solo est en réalité très en retard sur le reste du jeu. Selon un développeur anonyme cité par Ars Technica :
Le solo en lui-même accuse un retard considérable - c'est actuellement la partie la plus en retard du jeu. Sans un énorme patch dès le premier jour ou un accès anticipé, il est irréaliste d'imaginer que la campagne puisse sortir dans l'état prévu initialement.
Face à ces difficultés, les studios envisageraient même de supprimer purement et simplement certaines missions pour parvenir à proposer une campagne complète au lancement. Un développeur aurait ajouté qu'ils « pourraient être obligés de couper certaines parties du solo pour pouvoir sortir le jeu avec une campagne complète, ou alors devoir travailler intensément tout l'été et jusqu'à la fin de l'année pour sauver le projet. »
Une stratégie ambitieuse aux dépens de la campagne ?
Cette situation alarmante s'inscrit dans une volonté affichée par Electronic Arts
de viser très haut avec ce prochain opus. En effet, l'éditeur souhaiterait attirer jusqu'à 100 millions de joueurs
, notamment grâce à un mode battle royale
gratuit prévu pour concurrencer directement les poids lourds que sont Call of Duty
et Fortnite
.
Cette ambition démesurée pourrait expliquer pourquoi les ressources allouées à la campagne solo semblent limitées ou mal coordonnées. Les équipes se retrouvent prises entre les exigences d'une expérience multijoueur gigantesque et la nécessité d'offrir une campagne solide. Mais cela pourrait avoir un effet négatif, si la campagne est mauvaise, avec des critiques qui pourraient repousser certains joueurs.
Prévue pour une sortie entre fin 2025 et début 2026, la fenêtre de lancement de Battlefield 6
est déjà étroite. Si le jeu sort à l'automne pour éviter la concurrence directe avec GTA 6
, Electronic Arts devra assumer le risque de proposer une campagne solo incomplète ou décevante, pouvant nuire gravement à l'image du titre et à la réputation déjà fragilisée de la franchise.
Un échec sur ce volet pourrait en effet confirmer les critiques récurrentes concernant l'incapacité de la série à sortir des jeux finis et stables dès leur lancement.
Un avenir incertain pour la campagne solo
Reste à savoir si Electronic Arts acceptera un éventuel report pour peaufiner la campagne solo
, ou si la priorité restera le lancement rapide du jeu au détriment de l'expérience solo attendue par les fans. Dans tous les cas, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de Battlefield, qui devrait présenter son nouvel épisode d'ici quelques semaines.
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