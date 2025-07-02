Battlefield 6 : EA vise l'objectif ambitieux de 100 millions de joueurs, mais est-ce vraiment réaliste ?

Electronic Arts voit grand pour Battlefield 6. Alors que la série traverse une période sombre depuis plusieurs années, l'éditeur semble prêt à mettre les grands moyens pour revenir au sommet. Mais viser un objectif de 100 millions de joueurs semble très audacieux, voire irréaliste, aux yeux de certains employés d'EA eux-mêmes.
Le prochain Battlefield n'a pas encore été officialisé
, il devrait l'être au cours des prochaines semaines, mais Electronic Arts est très ambitieux pour le nouvel épisode de sa licence. Le studio vise au moins 100 millions de joueurs
, ce qui serait du jamais vu pour la licence, mais aussi signe d'un excellent lancement, chose assez présomptueuse lorsque nous connaissons les dernières sorties compliquées des jeux estampillés Battlefield.
Un objectif inédit dans l'histoire de Battlefield
D'après un rapport récent d'Ars Technica
, EA a formé une équipe de développement colossale baptisée Project Glacier
pour le prochain volet de la série Battlefield, qui pourrait sortir avant avril 2026.
Ce nouvel opus, déjà décrit comme le Battlefield le plus coûteux jamais produit
, disposerait d'un budget colossal avoisinant le demi-milliard de dollars. Mais le chiffre le plus surprenant dévoilé par ce rapport est sans aucun doute l'objectif fixé par la direction : atteindre 100 millions d'utilisateurs
, principalement via un mode battle royale en free-to-play.
Un chiffre astronomique qui placerait directement Battlefield 6 en concurrence avec des géants du secteur comme Call of Duty ou Fortnite
.
Un objectif irréaliste selon les équipes internes
Cet objectif, s'il paraît séduisant sur le papier, ne fait toutefois pas l'unanimité au sein d'Electronic Arts. Un employé cité anonymement par Ars Technica a clairement exprimé son scepticisme :
Évidemment, Battlefield n'a jamais atteint de tels chiffres. Pour comparaison, Battlefield 2042 n'a réuni que 22 millions de joueurs environ. Même Battlefield 1, l'épisode le mieux vendu, n'a réussi qu'à dépasser légèrement les 30 millions.
De fait, la franchise Battlefield tout entière n'avait même pas écoulé 100 millions d'exemplaires cumulés
à fin 2022, ce qui rend cet objectif particulièrement ambitieux, voire utopique selon plusieurs sources internes.
Une stratégie risquée face à une concurrence féroce
L'un des enjeux majeurs évoqués par les équipes d'EA est de séduire un public suffisamment large, sans devoir nécessairement puiser dans les communautés des autres titres. La direction d'Electronic Arts semble confiante, affirmant que « parmi nos prévisions, nous estimons que nous n'aurons pas à cannibaliser les ventes d'autres jeux. Nous pensons qu'il existe une véritable demande pour ce type de jeu de tir et que nous attirerons naturellement l'audience nécessaire.
»
Pourtant, un autre employé tempère rapidement cet optimisme en déclarant que rien dans les études de marché ou dans les prévisions actuelles n'indique que l'objectif puisse être réaliste
.
Face à ce défi gigantesque, Electronic Arts semble prêt à prendre un risque majeur pour relancer une licence en perte de vitesse
. Ce pari ambitieux repose sur un budget record, une équipe de développement élargie et une formule pensée pour attirer massivement les joueurs. Mais il reste à voir si ces moyens suffiront à concrétiser cette vision ambitieuse.
La révélation du titre, d'ici quelques semaines, devraient déjà nous aiguiller sur cet opus.
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