Battlefield 6 : Tous les changements confirmés après la bêta



le 22 août 2025 à 11h31 Publié par Corentin Rimbert le 22 août 2025 à 11h31

Après une bêta très suivie, les développeurs de Battlefield 6 ont dressé la liste des ajustements qui seront apportés au jeu avant sa sortie, prévue le 10 octobre 2025.