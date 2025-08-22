Battlefield 6 : Tous les changements confirmés après la bêta

Après une bêta très suivie, les développeurs de Battlefield 6 ont dressé la liste des ajustements qui seront apportés au jeu avant sa sortie, prévue le 10 octobre 2025.
La bêta ouverte de Battlefield 6
a été un vrai succès avec notamment plus de 30 millions d'heures regardées, des dizaines de milliers de joueurs réunis sur Discord et une communauté particulièrement active. Mais derrière cet engouement, les développeurs de Battlefield Studios ont surtout pris note des retours de la communauté. Plusieurs ajustements majeurs ont été confirmés pour le lancement du jeu, avec un objectif clair, celui de retrouver l'équilibre entre l'ADN historique de la franchise et les attentes des joueurs modernes.
Un gunplay rééquilibré
Les armes sont au cœur de l'expérience Battlefield et la bêta a mis en lumière certains excès. Le fameux fusil à pompe M87A1, jugé trop puissant, sera nerfé et nécessitera plus de projectiles pour éliminer un ennemi
, une première bonne nouvelle donc. Un travail global est mené sur le recul
et les sensations de tir. Les développeurs souhaitent encourager davantage le burst fire
et le tir contrôlé, pour récompenser la précision et mieux différencier les armes à distance.
Côté time-to-kill
et time-to-death
, des investigations sont en cours, sans promesse de changement immédiat.
Un mouvement plus réaliste
L'un des points les plus controversés de la bêta concernait le mouvement jugé trop proche de Call of Duty, ce qui n'a pas plus à tout le monde. Les joueurs pouvaient enchaîner sauts et glissades avec trop peu de contraintes. Des changements seront appliqués pour la sortie, comme :
- Les sauts répétés perdront en hauteur.
- Le tir en sautant ou en glissant sera moins précis.
- Le momentum d'une glissade vers un saut sera réduit.
L'objectif est clair, conserver ces mécaniques pour l'évasion et la mobilité, mais éviter qu'elles deviennent centrales dans les affrontements. Même le parachute
a été ajusté, avec une accélération réduite pour un meilleur contrôle aérien.
Des cartes mieux contrôlées
La bêta a révélé plusieurs exploits permettant d'accéder à des zones non prévues, notamment sur les toits. Ces problèmes seront corrigés pour le lancement. Les développeurs précisent aussi que les cartes de la bêta étaient volontairement plus petites. Le jeu final inclura de grandes maps emblématiques
, comme Mirak Valley
et un remake d'Operation Firestorm
de Battlefield 3, avec un accent sur la guerre totale et l'utilisation massive de véhicules.
Modes et nombre de joueurs
Le mode Ruée
a suscité des débats. Historiquement conçu pour du 12v12 ou 16v16, il a souffert des versions plus massives dans le passé. Les développeurs confirment donc que Ruée sera limité à des effectifs plus restreints
, pour préserver son rythme tactique et éviter les fronts impossibles à percer. À l'inverse, Percée
restera pensé pour des affrontements plus massifs, allant jusqu'à 64 joueurs.
L'équipe vise un équilibre parfait, avec un ratio de victoires proche de 50/50 entre attaquants et défenseurs. Certaines variantes n'accueilleront que 48 joueurs, selon la densité de la carte. Enfin, les modes rapides comme Team Deathmatch ou Domination resteront calibrés pour du 8v8
.
Au-delà des corrections immédiates, les développeurs annoncent que le Battlefield LABS permettra de tester régulièrement de nouveaux ajustements avec la communauté
. Avec l'objectif d'affiner l'équilibrage en continu après le lancement, sur la base des retours joueurs et des données collectées.
Prévu pour le 10 octobre 2025
sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, Battlefield 6 veut redorer le blason de la franchise après l'échec de Battlefield 2042
. Avec un retour aux fondamentaux, des ajustements tirés de la bêta et un suivi communautaire renforcé, le jeu pourrait bien être le premier de la série à sérieusement concurrencer Call of Duty sur les ventes de fin d'année. En attendant, récupérez, déjà, des récompenses gratuites
.
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