Battlefield 6 offre des récompenses exclusives, à condition de jouer à un ancien jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 11h02
EA lance l'événement Road to Battlefield 6 dans le dernier opus de la franchise, sorti il y a quatre ans, permettant d'obtenir 24 récompenses exclusives utilisables au lancement de BF6. Pour en profiter, il faudra relancer l'épisode le plus décrié de la saga.
Battlefield 6 offre des récompenses exclusives, à condition de jouer à un ancien jeu
Après deux week-ends de bêta très réussis pour Battlefield 6, EA dévoile un nouvel événement pensé pour préparer l'arrivée du jeu et ne souhaite pas que la hype redescende de sitôt. Baptisé Road to Battlefield 6, il est accessible dans Battlefield 2042 du 18 août au 7 octobre, soit trois jours avant la sortie officielle du nouvel opus. De quoi encourager les joueurs à (re)lancer cet opus sorti en 2021, sous les critiques. Une autre surprise attend les joueurs.

Un Battle Pass gratuit de 60 paliers

Cet événement introduit un Battle Pass gratuit composé de 60 niveaux dans Battlefield 2042, chacun offrant des récompenses inspirées des anciens épisodes de la licence. Les joueurs pourront mettre la main sur différents objets tels que :
  • Un skin d'arme Western Front (Battlefield 1) au palier 8 
  • Un skin d'arme Muller (Battlefield V) au palier 19
  • Un skin de véhicule Aurora (Bad Company 2) au palier 30
  • Un skin de véhicule Blackburn (Battlefield 3) au palier 40
  • Un skin de soldat Commander (Battlefield 4) au palier 49
  • Un skin de soldat Sovereign (Battlefield 2042) au palier 60
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Une partie des récompenses exclusives que les joueurs pourront obtenir.

Parmi ces récompenses, 24 objets sont exclusifs à Battlefield 6 notamment des tenues, des skins d'armes et même un camouflage de char. Ils seront disponibles dès le lancement du jeu, mais uniquement pour ceux qui auront complété les paliers requis dans Battlefield 2042. Cela demande donc un petit investissement en temps.

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EA précise que ces objets ne seront ni vendus, ni proposés à nouveau une fois Battlefield 6 lancé. Autrement dit, la seule manière de les obtenir est de progresser dans le Free Pass de Battlefield 2042 avant le 7 octobre. Un choix qui oblige les fans, même les plus réticents, à réinstaller le jeu de 100 Go pour ne pas passer à côté de ces cosmétiques exclusifs. Une décision qui suscite déjà des débats, Battlefield 2042 restant l'un des épisodes les plus critiqués de la licence malgré son suivi.

Retour d'une carte iconique

Outre ces récompenses, l'événement ramène deux nouvelles armes (le KFS2000 et le Lynx), mais aussi une carte très appréciée des joueurs, Iwo Jima. De quoi tenter de redorer un peu l'image de Battlefield 2042 en attendant l'arrivée de BF6 le 10 octobre sur PS5, Xbox Series et PC, que vous pouvez toujours précommander.

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