Battlefield 6 offre des récompenses exclusives, à condition de jouer à un ancien jeu



le 19 août 2025 à 11h02 Publié par Corentin Rimbert le 19 août 2025 à 11h02

EA lance l'événement Road to Battlefield 6 dans le dernier opus de la franchise, sorti il y a quatre ans, permettant d'obtenir 24 récompenses exclusives utilisables au lancement de BF6. Pour en profiter, il faudra relancer l'épisode le plus décrié de la saga.