Battlefield 6 : Le producteur confirme la présence de cartes plus grandes pour la sortie



le 13 août 2025 à 17h28 Publié par Corentin Rimbert le 13 août 2025 à 17h28

Après un premier week-end de bêta marqué par des cartes intenses et rapprochées, David Sirland, producteur principal de Battlefield 6, assure que le jeu final proposera aussi de vastes terrains de combat.