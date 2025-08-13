Battlefield 6 : Le producteur confirme la présence de cartes plus grandes pour la sortie

Après un premier week-end de bêta marqué par des cartes intenses et rapprochées, David Sirland, producteur principal de Battlefield 6, assure que le jeu final proposera aussi de vastes terrains de combat.
Si la bêta ouverte de Battlefield 6
a séduit par son rythme effréné et ses affrontements spectaculaires, certains joueurs regrettent l'absence de cartes plus étendues, offrant des moments de respiration entre deux assauts. DICE semble avoir entendu ces retours et souhaite rassurer les joueurs les plus sceptiques.
Des cartes plus grandes dans la version finale
Sur X
, David Sirland a expliqué que les cartes sélectionnées pour le premier week-end de bêta avaient été choisies pour mettre en avant l'aspect le plus nerveux et explosif du jeu, pour que les joueurs puissent apprécier le spectacle que pourra offrir ce nouveau jeu.
Nous avons choisi ces cartes pour montrer que nous savons gérer la version la plus dynamique de Battlefield. Les grandes cartes existent, et le rythme s'adapte en conséquence. Vous pourrez le voir très bientôt.
Ces terrains plus vastes permettront un tempo de jeu plus varié, laissant place à des phases d'approche, de reconnaissance et de combats périphériques
, en plus des affrontements massifs au centre des objectifs. Des parties plus longues, mais également plus de temps mort, ce qui ne correspond pas forcément aux attentes d'une bêta, où les joueurs veulent essentiellement essayer les mécaniques et les armes.
Une attente jusqu'au lancement
Nous ne verrons d'ailleurs pas ce contenu lors du deuxième week-end de la bêta, qui commence ce 14 août, puisqu'il introduira la carte Empire State et d'autres modes de jeu.
Les joueurs devront donc patienter jusqu'au 10 octobre, date de sortie officielle de Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series
, pour découvrir pleinement l'ampleur des plus vastes champs de bataille. Notez qu'il est toujours possible de le précommander pour obtenir quelques récompenses
.
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